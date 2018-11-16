ترامب: الصين تريد اتفاقاً تجارياً وقد لا نفرض مزيداً من الرسوم عليها

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الصين أرسلت قائمة بأشياء على استعداد للقيام بها لتسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وإن إدارته قد لا تضطر لفرض المزيد من الرسوم الجمركية، لكنه أوضح أنه غير راض حتى الآن عن العرض الصيني.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "الصين تريد إبرام اتفاق. هم أرسلوا قائمة بأشياء على استعداد للقيام بها.. وهي قائمة كبيرة لكنها حتى الآن غير مقبولة بالنسبة لي".

وأضاف أن القائمة التي تضم 142 بندا "مكتملة إلى حد كبير" لكن "توجد أربعة أو خمسة أشياء كبيرة باقية".

وقال "أعتقد أننا على الأرجح سنحصل عليها".

وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب ستغير شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض رسوم استيراد على بضائع أميركية.

وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الصينية المتبقية، وقيمتها حوالي 267 مليار دولار، إذا فشلت بكين في الاستجابة للمطالب الأميركية، لكن الرئيس الأميركي أبلغ الصحفيين اليوم "قد لا نضطر لعمل ذلك".