هيونداي للهندسة تلغي اتفاقا بقيمة 521 مليون دولار مع إيران

المصدر: رويترز

أكدت هيونداي للهندسة والإنشاءات اليوم الاثنين أنها ألغت اتفاقا بقيمة 595 مليار وون (521 مليون دولار) لبناء مجمع للبتروكيماويات في إيران، مشيرة إلى أن قدرة إيران على تمويل الاتفاق تضررت جراء احتمال فرض عقوبات أميركية على طهران.

وقالت هيونداي للهندسة والإنشاءات في إفصاحها "العقد جرى إلغاؤه بسبب عدم اكتمال التمويل، الذي كان شرطا مسبقا لسريان العقد، حيث ساءت عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية على إيران".

واعتبارا من الرابع من نوفمبر، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرغام طهران على القبول باتفاق يضع المزيد من القيود على برنامجيها النووي والصاروخي.

