مصر تبدأ إنتاج أول حقول الغاز غرب الدلتا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ، عن بدء انتاج الغاز بنجاح من البئر الأولى بمنطقة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت ان الإنتاج المبدئي يبلغ 20 مليون قدم مكعب يوميا، على أن يتم زيادة الإنتاج من البئر بعد تقييمه،حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للأعلام المصرية في موقعها الإلكتروني .

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه تم استخدام تكنولوجيا حديثة في الحفر أدت لتوفير 8 أيام عمل من الفترة المعتادة لتحريك الحفار وتخفيض التكلفة حوالي 4 ملايين دولار.

وأكد المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شركة رشيد للبترول، أن هذه التكنولوجيا الجديدة سوف تؤدي في نهاية برنامج الحفر إلى توفير ملايين الدولارات والوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالي 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يوميا قبل الموعد المخطط.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح في الشهر الماضي أن مصر طوت رسميًا صفحة استيراد الغاز المسال من الخارج، لتجنى ثمار الخطة الواعد التى وضعتها الحكومة لتخفيف الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.