ترامب: لقد جنّ مجلس الاحتياط

المصدر: د ب أ

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، بعد أن سجلت أسواق الأسهم أكبر انخفاض لها منذ فبراير.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد جنّ مجلس الاحتياط "، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي صارمة للغاية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأربعاء على انخفاض بنسبة 3.15%، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.08%، وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500، بنسبة 3.29%.

وانتقد ترامب في وقت سابق مجلس الاحتياط وتباهى بارتفاع سوق الأسهم، وكلاهما خطوتان غير عاديتين لرئيس.

وفي نهاية سبتمبر، قال ترامب إنه "غير سعيد" بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول: "لا نضع العوامل السياسية في الاعتبار" عند اتخاذ قرار السياسة النقدية.