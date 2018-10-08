هيئة الاتصالات السعودية ترفع تعليق خدمات شركة موبايلي

المصدر: واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اليوم عن رفع تعليق تقديم خدمات شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وذلك بعد أن قدم مجلس إدارة شركة موبايلي للهيئة ما يثبت تنفيذ التزاماتها التنظيمية بشأن سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة ، وإصدار قرارات التعيين في هيكل الشركة التنظيمي بعد قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يوم أمس.

وأكد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس على أن الهيئة ماضية في تمكين الكفاءات الوطنية في الإدارات التنفيذية بجميع شركات الاتصالات المرخصة لها في المملكة، وتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد هدفاً استراتيجيا للهيئة وفقا لرؤية المملكة 2030 .

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