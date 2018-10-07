هيئة الاتصالات السعودية تعلّق بعض خدمات "موبايلي"

المصدر: واس

أصدر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم قراراً على شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" يقضي بتعليق تقديم بعض خدماتها بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التنظيمية ، حيث تضمن القرار تعليق بيع خدماتها المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى المملكة، ولا يؤثر ذلك على العملاء الحاليين.

وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن الشركة لم تفِ بالتزامات الترخيص الذي أصدر للشركة، وعليه أقر مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017م خطة لمعالجة مخالفة الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها بشأن نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة وهو ما يعد جزءاً من متطلبات الترخيص الصادر لها.

وبين معاليه أن خطة تحقيق نسبة السعودة بالإدارة التنفيذية بالشركة تمت بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة وبلغوا رسمياً بقرار مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر 2017م، إلا أن الشركة أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والهيئة تعمل على متابعة جميع الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه تمكين الكفاءات السعودية في المناصب القيادية لديها، حيث يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه الرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.