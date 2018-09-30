تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع بالصين وسط حرب تجارية مع أميركا

المصدر: د ب أ

شهد قطاع التصنيع في الصين تراجعا خلال شهر سبتمبر في خضم حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة، وفقا لمؤشرين يحظيان بمتابعة واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وسجل المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين 50.8 نقطة خلال سبتمبر، في تراجع طفيف عن شهر أغسطس وأقل من متوسط توقعات بلغ 51.2 نقطة، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرج".

كما انخفض مؤشر "كايشين" المجمع لمديري المشتريات في الصين من 50.6 نقطة في أغسطس إلى 50 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام، وفقا لبلومبرج.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.