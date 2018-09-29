تويوتا تهدد بإيقاف الإنتاج في مصنعها ببريطانيا بسبب الـ "بريكست"

المصدر: أ ف ب

حذّرت عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا السبت من أن عدم توصل بريطانيا الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست، سيؤدي الى وقف الإنتاج مؤقتا في مصنعها في ديربي بوسط إنجلترا.

وقال مدير مصنع الشركة في بيرناستون مارفن كوك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "رأيي هو أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس فسوف يتوقف الإنتاج في مصنعنا".

وأنتج المصنع، الذي يوظّف 2500 موظف، ما يقرب من 150 ألف سيارة العام الماضي، تم تصدير 90 بالمئة منها للاتحاد الأوروبي.

ويعتمد المصنع على مكونات من الاتحاد الأوروبي لينتج طرازي افينسيس وأوريس.

من جانبه، أوضح وزير التجارة البريطاني غريغ كلارك أن تحذير الشركة اليابانية يبرز الحاجة إلى اتفاق، وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "ما نستنتجه ليس من شركة تويوتا فحسب، بل من مُصّنعين آخرين، هو حاجتنا الى ان نكون قادرين على مواصلة ما كان مجموعة ناجحة للغاية من سلاسل التوريد".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا الاسبوع الماضي خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المتعلقة بعلاقات اقتصادية مستقبلية وطالبوا بإعداد اقتراح بديل في قمة تعقد في منتصف أكتوبر المقبل.