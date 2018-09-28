النفط يرتفع بدعم نقص محتمل في الإمدادات

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، مدفوعة باحتمال نقص في الإمدادات العالمية عندما يبدأ سريان عقوبات أميركية على صادرات الخام من إيران في غضون خمسة أسابيع.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع منظمة أوبك بزيادة الانتاج لمنع المزيد من الزيادات في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس الأميركي في نوفمبر.

وقال جين مكجيليان، مدير أبحاث السوق في تراديشن انريجي: "السوق تواصل الارتفاع بفعل مخاوف من أنه لن تكون هناك إمدادات كافية لتعويض فقدان الصادرات الإيرانية".

وقال محللون إنه من غير المرجح فيما يبدو أن تعمد أوبك وروسيا إلى زيادة الانتاج على الفور مثلما طالب ترامب. واستبعد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري استخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية في أميركا لدفع الأسعار للانخفاض.

وأنهت عقود برنت الأكثر نشاطا للتسليم في ديسمبر جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 81.38 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا عند 81.90 دولار، لكنها تبقى في مرمى البصر من أعلى مستوى لها في أربعة أعوام البالغ 82.55 دولار الذي وصلت إليه يوم الثلاثاء.

وأغلقت عقود برنت تسليم نوفمبر، التي ينتهي تداولها اليوم الجمعة، مرتفعة 38 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف 55 سنتا لتبلغ عند التسوية 72.12 دولار للبرميل.