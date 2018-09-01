ترامب يهدد بإلغاء اتفاقية "نافتا"

المصدر: د ب أ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة اليوم السبت، كندا فى الوقت الذى هدد فيه بإمكانية "إنهاء" اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا.

جاء ذلك في تغريدة لترامب بعد يوم من انهيار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا دون التوصل لنتيجة.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد توصلتا إلى اتفاق في وقت سابق من الأسبوع، مما يضع ضغوطًا على أوتاوا.

وقال ترامب: "لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نقم بإبرام اتفاق عادل للولايات المتحدة بعد عقود من الضرر، فإن كندا ستخرج. يجب على الكونجرس ألا يتدخل في هذه المفاوضات أو سأقوم ببساطة بإنهاء اتفاق نافتا تماما وسنكون أفضل حالا ".

وأضاف: "تذكروا أن نافتا كانت واحدة من أسوأ الاتفاقات التجارية على الإطلاق. فقد خسرت الولايات المتحدة آلاف الشركات وملايين الوظائف. كنا أفضل حالا قبل اتفاقية نافتا - ما كان يجب أن يتم توقيعها".

وتم توقيع هذه الاتفاقية قبل حوالي 25 عامًا، وعملت على توفير خطوط توريد متكاملة للغاية في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وهناك مخاوف بشأن ما سيعنيه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية على الشركات.