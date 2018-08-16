المستثمرون الأتراك يضربون باستغاثات أردوغان عرض الحائط

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي اليوم الخميس أن الودائع بالعملة الأجنبية التي يحوزها المستثمرون المحليون في تركيا زادت إلى 159.9 مليار دولار في أسبوع حتى العاشر من أغسطس من 158.6 مليار دولار قبل أسبوع، ضاربين بدعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة عرض الحائط.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعا أردوغان الأتراك لتحويل ما بحوزتهم من العملة الصعبة والذهب إلى الليرة لدعم العملة المحلية المتداعية والتي بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع وفقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

اقرأ ايضا

كيف تطورت العلاقات الأميركية التركية من سيئ الى أسوأ ؟

انهيار جديد لليرة التركية مع دخول الرسوم الأميركية حيز التطبيق

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية تتراجع بنسبة 19% في يوم واحد مقابل الدولار