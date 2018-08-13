انهيار جديد لليرة التركية مع دخول الرسوم الأميركية حيز التطبيق

المصدر: رويترز

تراجعت الليرة التركية في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين بعد أن كانت قد فقدت أكثر من 20% من قيمتها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وجرى تداول العملة التركية بأكثر من 7 ليرات لكل دولار و8 ليرات لكل يورو.

وفقدت الليرة حوالي 50% من قيمتها منذ بداية العام الحالي في ظل المخاوف بشأن قوة الاقتصاد التركي وتصاعد الخلاف بين واشنطن وأنقرة على خلفية اعتقال تركيا لقس أميركي بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب المزعومة.

يأتي ذلك فيما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة على منتجات الصلب التركية بنسبة 50% وعلى منتجات الألومنيوم بنسبة 20% حيز التطبيق اليوم، بعد إعلان الرئيس الأميركي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم التركية يوم الجمعة الماضي في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".