أستراليا تغرم "آبل" 9 ملايين دولار بتهمة تضليل العملاء

المصدر: د ب أ

أعلنت هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية اليوم الثلاثاء حصولها على حكم قضائي بتغريم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" 9 ملايين دولار أسترالي (6ر6 مليون دولار أمريكي) بتهمة نشر معلومات مزيفة مضللة للعملاء عن أجهزة الهاتف الذكي "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد".

وكانت الهيئة قد أقامت دعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأسترالية ضد "آبل" في أبريل 2017 بعد التحقيق في شكوى تتعلق بـ "الخطأ 53" الذي يؤدي إلى توقف عمل أجهزة "آيفون" و"آيباد" بعد قيام أصحابها بتنزيل تحديث نظام التشغيل "آي.أو.إس" الذي تطوره "آبل".

واعترفت الشركة أمام المحكمة بأنها أبلغت العملاء المتضررين بأنه لم يعد لديهم الحق في الحصول على المساعدة منها إذا لجأوا إلى أي طرف آخر لإصلاح العطل.

من ناحيتها قالت "سارة كورت" مفوضة هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية أنه "وفقا لقانون المستهلك الأسترالي فإن العملاء لهم الحق القانوني في إصلاح أو استبدال أي جهاز معيب" من الشركة المنتجة له.

وأضافت أن المحكمة أقرت المبدأ المستقر وهي أن لجوء صاحب أي جهاز أيفون أو آيباد إلى شخص آخر لإصلاح عطل فيه لا يعني ولا يجب أن يعني فقدان العميل لضمان الجهاز لدى آبل.

من ناحيتها عرضت "آبل" تعويض حوالي 5000 عميل يمتلكون أجهزة تعاني من "الخطأ 53".

وقالت المحكمة في بيان "إذا اشترى الناس آيفون أو آيباد من آبل وتعرض الجهاز لعطل كبير فإنه من حقهم استرداد قيمته، أو استبداله إذا فضلوا الاستبدال".