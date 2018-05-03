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مصر: الإعلان عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية

المصدر:
  • رويترز
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 أعلنت إيني الإيطالية للنفط والغاز اليوم الخميس عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر في امتياز جنوب غرب مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها ايوك.

وأضافت إيني في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني أن الإنتاج بدأ من البئر الجديد بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية  "جاري حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور" الذي يضم الكشف الجديد لإيني.

كانت إيني اكتشفت حقل ظُهر العملاق للغاز في مصر عام 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

 

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