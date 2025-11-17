مؤسس «سناب شات» ترك الجامعة وعاد إليها مليارديراً

يرى علماء النفس أن الإنسان عندما تتضخم ثروته وتكون بالمليارات وهو لا يزال شاباً، ويجد نفسه يمتلك كل ما يشتهيه، قد يصاب بما يعرف باسم «تخمة المال»، فلا يرضيه إلا أن ينفق بعض ماله في الأعمال الخيرية لإسعاد غيره.. هذه النظرية تنطبق على إيفان توماس شبيغل، رجل الأعمال الأمريكي الشاب (35 سنة) المؤسس المشارك لتطبيق «سناب شات» والرئيس التنفيذي للشركة التي تحمل الاسم نفسه، والذي حاز لقب «أصغر ملياردير في العالم» عام 2015 عندما كان عمره 25 عاماً فقط، واختارته مجلة «تايم» الأمريكية ضمن «أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم» مرتين: الأولى كانت في عام 2014 والثانية في عام 2017، وفي فبراير من العام الأخير نفسه، أعلن شبيغل وشريكه روبرت مورفي التبرع بما يزيد على 13 مليون سهم من أسهم شركتهما طول 20 سنة قادمة (أي حتى عام 2037) لمصلحة منظمة غير ربحية تُعنى بالفنون والتعليم والشباب.

كما أنشأ «مؤسسة سناب» وهي منظمة غير ربحية مهمتها «تطوير مسارات للاقتصاد الإبداعي للشباب المهمّشين في لوس أنجلوس»، وخلال جائحة كوفيد تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار للمتضررين من الجائحة، وفي عام 2022، في حفل تخرج كلية أوتيس للفنون والتصميم، أعلن شبيغل أنه وزوجته ميراندا كير سيسددان ديون الطلاب خرّيجي دفعة العام نفسه، كما قدم 20 مليون دولار لبرنامج المنح الدراسية «ستوكتون سكولارز» في كاليفورنيا.

إيفان شبيغل -الذي بلغت ثروته الشخصية في شهر أغسطس الماضي 2.5 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس- وُلد في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وهو ابن المحاميين ميليسا آن توماس وجون دبليو شبيغل. تلقى تعليمه في مدرسة كروسرود للفنون والعلوم في سانتا مونيكا، ودرس في جامعة ستانفورد. وفي عام 2012 وقبل فترة وجيزة من إنهاء دراسته؛ ترك الجامعة وتفرغ لتطبيق «سناب شات» الذي أسسه مع صديقين له هما «ريجي براون» و«روبرت ميرفي»، وحين كان يدرس تصميم المنتجات في جامعة ستانفورد قدم هذا التطبيق مشروعاً لتخرجه، وخلال أقل من سنتين فقط قُدّرت ثروته بنحو 1.5 مليار دولار.

بدأ تفكير شبيغل في تطبيقه الشهير وسبب ثرائه في شهر أبريل من عام 2011، وقدمه للجامعة باعتباره تطبيقاً يحتوي على رسائل مؤقتة، وأطلق مع شريكيه مورفي وبراون نموذجاً أولياً للتطبيق تحت اسم «بيكابو»، ولكنهم أعادوا تسميته لاحقاً باسم «سناب شات»، وعاد شبيغل إلى الجامعة، حيث تخرج في عام 2018، وكان قد تزوج قبلها بعام عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير، التي تعرف إليها في عام 2015، وتمت خطبتهما في 20 من يوليو 2016، ثم تزوجا في حفل خاص في لوس أنجلوس في 27 مايو 2017، وقدم لها ضمن هدايا الزواج منزلاً مساحته 7164 قدماً مربعاً بقيمة 12 مليون دولار في حي «برينتوود» في غرب لوس أنجلوس، كان مملوكاً للممثل العالمي هاريسون فورد، وأنجبا ثلاثة أبناء يعيشون معه، إضافةً إلى ابن آخر بالتبني من زواج كير السابق بالفنان العالمي أورلاندو بلوم، ولأن شبيغل من محبي اللغة الفرنسية، التي صار يتقنها، حصل هو وابنه «هارت» في سنة 2018 على الجنسية الفرنسية.