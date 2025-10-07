من سؤال ما هو الإنترنت؟ إلى 40 مليار دولار..قصة أغرب استثمار في التاريخ

يعود الفضل في الثروة الضخمة التي يمتلكها جيف بيزوس إلى والديه، فقد كانا السبب الرئيسي في تحقيق حلمه بامتلاك متجر إلكتروني في وقت كان والده لا يعرف معنى كلمة انترنت.

في عام 1995، اطلب جيف بيزوس من والديه طلباً غير مألوف وهو استثمار كامل مدخراتهما في متجره الإلكتروني الناشئ، وهو مشروعٌ لم يكن ليخطر ببال أحد آنذاك.

ما هو الانترنت؟

رغم ضبابية الأمر بالنسبة لوالده ميغيل الذي سأله ما هو الانترنت؟ لكنه قرر أن يغامر إرضاء لطموح بيزوس واستثمر هو ووالدة بيزوس 250 ألف دولار في حلم ابنهما، هذا القرار التاريخي مهد الطريق لانطلاقة أمازون الصاروخية، واليوم، تحوّل هذا الاستثمار الأولي إلى مليارات الدولارات، وفق rudebaguette..

كانت التجارة الإلكترونية في التسعينات أشبه بالخيال العلمي، كان المواطن العادي ينظر إلى الإنترنت كحدث عابر لا كأداة للتغيير، في تلك الفترة من التشكيك، ترك جيف بيزوس وظيفته المستقرة في وول ستريت سعياً وراء رؤية جريئة: إنشاء أكبر مكتبة إلكترونية في العالم. لم تكن خطته طموحة فحسب، بل كانت شبه مستحيلة آنذاك، كان مصطلح "الإنترنت" لا يزال جديداً على الكثيرين، إذ يُنظر إليه على أنه فضول تكنولوجي بلا أثر دائم.

كان مدخرات والدي بيزوس ثروة كبيرة وحذر والديه من أن هناك احتمالًا بنسبة 70% لتلاشي استثمارهما.

النمو الهائل لشركة أمازون

مثّل الاستثمار الأولي لوالدي بيزوس 1,430,244 سهماً من أسهم أمازون، بسعر 17 سنتاً تقريبًا للسهم بحسب الإيداعات المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)،

وبلغ إجمالي استثماراتهما 243,141.48 دولاراً أمريكياً وبالنظر إلى التقييم الحالي لأمازون، فقد تضخم هذا الاستثمار ليتجاوز 40 مليار دولار أمريكي، مُحوّلًا مدخراتهما البسيطة إلى ثروة طائلة.

أمازون، التي بدأت في مرآب في سياتل كمتجر كتب إلكتروني بسيط، توسعت بسرعة لتتجاوز مجرد بيع الكتب، فقد تصور بيزوس أمازون "متجراً لكل شيء"، فبنى البنية التحتية بشكل منهجي لتحقيق هذه الرؤية.

على مر السنين، توسعت أمازون في قطاعات متنوعة، من الإلكترونيات والملابس إلى البقالة الطازجة وحتى الخدمات السحابية، ويعتمد نجاحها السريع على ركائز استراتيجية مثل اهتمام العملاء، والتوصيل السريع عبر خدمات مثل برايم، والأسعار التنافسية، والاستثمار الضخم في قطاعات مجاورة ولكنها حيوية.

وظل نمو الشركة متواصلاً، ودخلت أسواقاً جديدة وهيمنت عليها باستراتيجية جريئة، ما جعل المنافسين يكافحون جاهدين لمواكبتها.

تأثير أمازون على التجارة العالمية والابتكار

كان لتطور أمازون من متجر كتب إلكتروني إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية آثار عميقة على كيفية إدارة الأعمال حول العالم، فقد وضعت الشركة معايير جديدة في خدمة العملاء، والخدمات اللوجستية، والابتكار الرقمي، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع التجزئة، ليشمل قطاعاتٍ مثل: الحوسبة السحابية من خلال خدمات أمازون ويب، والبث الرقمي عبر أمازون برايم فيديو، كما أجبر المنافسين على الابتكار وإلا واجهوا خطر الزوال، وقد غيّر نموذج أعمالها توقعات المستهلكين، مركّزاً على الراحة والسرعة، ويشهد نجاح الشركة على قدرتها على تسخير التكنولوجيا والبيانات لتلبية احتياجات العملاء وتوقعها.

رحلة جيف بيزوس قصة رائعة

رحلة جيف بيزوس من رائد أعمال ذي رؤية إلى مؤسس شركة عالمية عملاقة تُجسّد قصةً رائعةً من بُعد النظر والعزيمة، واستعداد والديه للاستثمار في مفهومٍ لم يُدركاه تماماً يُجسّد قوة الإيمان والدعم.