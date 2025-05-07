20 تريليون دولار... إيلون ماسك يعود بحلم أغلى مشروع في التاريخ

عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى دائرة الأضواء من جديد، كاشفاً عن مشروع طموح يتجاوز حدود الخيال، يتمثل في إنشاء نفق تحت المحيط الأطلسي بتكلفة تقديرية تبلغ 20 تريليون دولار، ليربط بين نيويورك ولندن، والذي يَعِد بربط المدينتين في رحلةٍ لا تستغرق سوى 54 دقيقة، في خطوة وصفها البعض بأنها قد تعيد رسم خريطة العالم وتغيّر مستقبل النقل العالمي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ذا إيكونوميك تايمز، فإن المشروع المقترح سيبلغ طوله أكثر من 3000 ميل تحت مياه المحيط، ليكون بذلك أحد أضخم وأعقد المشاريع الهندسية في التاريخ، إلا أن المشروع حتى اللحظة لا يزال في مرحلة الفكرة، دون أي موافقات حكومية أو مصادر تمويل أو خطط تنفيذ واضحة.

نيويورك في قلب المشروع

في حال تم تنفيذ المشروع، ستكون ولاية نيويورك المستفيد الأكبر، حيث يتوقع أن تتحوّل إلى مركز عالمي جديد للنقل تحت البحار، وسيتطلب ذلك تنفيذ أعمال تطوير ضخمة تشمل محطات "هايبرلوب" متقدمة، ومرافق هندسية، وموانئ بحرية خاصة، ما يفتح الباب أمام فرص عمل واسعة ويجذب كفاءات هندسية عالمية.

ويستند هذا المشروع إلى رؤية ماسك الخاصة بتكنولوجيا "الهايبرلوب"، التي تعتمد على أنظمة أنابيب مفرغة من الهواء لنقل الركاب بسرعات فائقة، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على طرح الفكرة، إلا أنها لم تُطبق تجاريا حتى الآن، ما أثار تشكيكا في جدواها لدى البعض.

أوروبا تتحرك على أرض الواقع

بينما لا يزال مشروع ماسك حبيس التصريحات، شرعت دول أخرى في تنفيذ مشاريع مماثلة، فقد بدأت النرويج في نوفمبر 2024 أعمال بناء مشروع "روغفاست"، المتوقع أن يصبح أطول وأعمق نفق بحري للطرق في العالم. كما يجري العمل على نفق "فيمارنبلت" الذي سيربط بين ألمانيا والدنمارك، ومن المقرر افتتاحه في عام 2029، ليكون أطول نفق يجمع بين النقل البري والسكك الحديدية عالميا.

تحوّل عالمي مرتقب في السفر والتجارة

يرى خبراء أن مشروع ماسك، إن تم تنفيذه، قد يحدث ثورة في قطاعات السفر والتجارة واللوجستيات والتعاون الدولي، فالنقل عبر الأطلسي قد يُختصر إلى ساعات معدودة، ما يفتح آفاقا جديدة أمام حركة البضائع والخدمات.

غير أن المشروع لا يخلو من الانتقادات، إذ يعتبره البعض محض خيال غير قابل للتنفيذ في ظل غياب خطة واضحة ومصادر تمويل، بينما يرى آخرون أن ماسك يكثر من الوعود ويقلّ في التنفيذ، رغم إنجازاته المحدودة مثل نفق مركز المؤتمرات في لاس فيغاس.

وبينما تبقى الفكرة بعيدة عن التحقق، فإن الحديث عن تخصيص 20 تريليون دولار لها يفتح باب التساؤل: هل نشهد خلال العقود المقبلة تغييرا فعليا في جغرافيا العالم؟ أم أن نفق ماسك سيظل حبيس الأحلام الكبرى؟