من هو جريج آبل خليفة الملياردير وارن بافيت؟

أعلن رجل الأعمال الشهير وارن بافيت عن تسليم زمام الأمور في شركة بيركشاير هاثاواي في نهاية عام 2025 إلى جريج آبل، الذي عمل إلى جانب بافيت لأكثر من عقدين من الزمن، ويمتلك سجلاً حافلاً في مجال إدارة الأعمال.

انضم آبل إلى مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي في عام 2018، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات غير التأمينية، مما يجعله مسؤولاً عن عدد من القطاعات الحيوية في الشركة مثل المرافق والسكك الحديدية وتجارة التجزئة.

قبل أن يصبح الذراع الأيمن لبافيت، كوّن آبل خبرته العميقة في قطاع المرافق والطاقة. فقد التحق بشركة بيركشاير عندما قامت الأخيرة بالاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ميدأمريكان إنرجي عام 1999، حيث كان يشغل منصباً تنفيذياً. لاحقاً تولى آبل منصب الرئيس التنفيذي لتلك الشركة، التي تمت إعادة تسميتها لاحقاً إلى بيركشاير هاثاواي إنرجي.

ومن أبرز أدوار آبل في السنوات الأخيرة، مساهمته في توسيع استثمارات بيركشاير داخل خمس تكتلات يابانية كبرى، والتي أكد خلال اجتماع المساهمين يوم السبت أن الشركة تنوي الاحتفاظ بها لعقود قادمة.

عُرف جريج آبل كـ"الوريث المحتمل" لبافيت منذ عام 2021، عندما كشف الراحل تشارلي مونجر عن ذلك خلال أحد اجتماعات المساهمين، مما أتاح له الوقت لكسب ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في بيركشاير.

وفي تصريح لرون أولسون، عضو مجلس إدارة بيركشاير المخضرم، لقناة CNBC يوم السبت، قال: "جريج مستعد. لا أشك في ذلك. نعرف ذلك منذ زمن طويل."

آبل، البالغ من العمر 62 عاماً، كندي الأصل، وقد درس في جامعة ألبرتا، ويُعرف بشغفه برياضة الهوكي. وذكر بافيت في رسالته السنوية لعام 2023 أن كلاً منهما عاش على بُعد بضعة مبانٍ فقط في مدينة أوماها خلال التسعينيات، دون أن يلتقيا شخصياً في تلك الفترة.

وفي ختام اجتماع المساهمين الستين لشركة بيركشاير، أعلن بافيت تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لصالح آبل، مشيراً إلى أنه سيبقى حاضراً بشكل محدود للمساعدة عند الحاجة، لكنه شدد على أن الكلمة الفصل ستكون لآبل، سواء في العمليات أو في توزيع رأس المال أو غيرها من القرارات.

قال بافيت: "وهذه توصيتي، دعهم يفكروا في الأسئلة والهياكل التنظيمية وأي شيء يريدونه، أعتقد أنهم سيؤيدون ذلك بالإجماع. هذا يعني أنه في نهاية العام، سيصبح جريج الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير، وسأظل موجوداً، وربما أكون مفيداً في بعض الحالات، لكن الكلمة الفصل ستكون لما يقوله جريج، سواءً في العمليات أو في توزيع رأس المال، أو أياً كان الأمر".

وأضاف مؤكدًا: "سيكون جريج هو المسيطر".

يذكر أن أول تعليق له على حرب الرسوم التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين، حذر الملياردير وارن بافيت من مخاطر الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلاً إنها لا ينبغي أن تُستخدم "سلاحاً"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون أكثر ازدهاراً لو ازدهرت بقية الدول. وشدد أن "التجارة المتوازنة مفيدة للعالم، ولا ينبغي أن تُستخدم سلاحاً".

وقال: "لا أعتقد أنه من الصواب تشكيل عالم تعتبر فيه بعض الدول أنها فازت على أخرى"، مردفاً: "أعتقد أنه كلما ازداد ازدهار بقية العالم، سيزيد ازدهارنا".