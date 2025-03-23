مدينة مليونية على المريخ .. ماسك يكشف خطته الجريئة لغزو الكوكب الأحمر

في حلقة حديثة من بودكاست السناتور تيد كروز، توقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أن البشر قد لا يعثرون على كائنات فضائية حية على المريخ، لكنهم قد يكتشفون "أطلال حضارة فضائية انقرضت منذ زمن بعيد" عند وصولهم إلى الكوكب الأحمر، ربما خلال السنوات الخمس القادمة.

ماسك، الذي لعبت شركته دورًا محوريًا في إنقاذ رواد فضاء ناسا من محطة الفضاء الدولية، يواصل دفع جهوده نحو تحقيق حلم استعمار المريخ. ومع ذلك، أثارت علاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في إطار دوره كرئيس لمبادرة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مخاوف لدى بعض المشرعين حول تأثير سبيس إكس المتزايد على سياسة الفضاء الأمريكية.

وفي الحلقة، تطرق ماسك إلى احتمالية وصول البشر إلى المريخ بحلول عام 2029، معتبرًا أن هذا الموعد هو الأقرب لتحقيق هذا الهدف. وعند سؤاله عن احتمالية العثور على حياة فضائية، أجاب ماسك بأنه لا يتوقع اكتشاف كائنات فضائية حية، لكنه أشار إلى إمكانية العثور على آثار لحضارة قديمة أو حياة ميكروبية تحت سطح الكوكب.

كما دعا ماسك إلى بناء "مدينة مكتفية ذاتيًا على المريخ" في أسرع وقت ممكن، متوقعًا أن يستغرق هذا المشروع حوالي 20 عامًا ويتطلب نقل مليون شخص ومليون طن من البضائع إلى الكوكب الأحمر.

من جهة أخرى، صرح روجر وينز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بيردو، بأن الأدلة الجيولوجية تشير إلى أن المريخ كان يتمتع بمناخ مناسب لنشوء حياة ميكروبية في الماضي، مما يعزز أهمية البحث عن حياة قديمة هناك.

وفي سياق متصل، أكد ماسك أن مركبة "ستارشيب" التابعة لسبيس إكس ستتجه إلى المريخ في رحلة غير مأهولة بحلول نهاية عام 2026، على أن تتبعها بعثات مأهولة في المستقبل. كما أشار إلى أن عمليات الهبوط البشري على المريخ قد تبدأ بحلول عام 2029، مع احتمال تأخرها حتى عام 2031.

من ناحية أخرى، أبدى كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اهتمامًا بالتعاون مع ماسك في مهمات استكشاف المريخ، مشيرًا إلى أن الخبرات الروسية في مجال الفضاء يمكن أن تسهم في جعل هذه المهمات أكثر كفاءة وأمانًا.