رواتب خيالية لرؤساء الشركات العالمية التنفيذيين

إذا كنت تحصل على راتب سنوي مقداره 300 ألف دولار، على سبيل المثال، فلا شك في أنك تعدّ نفسك من أصحاب الحظ السعيد في المجتمع، فما بالك لو كنت تحصل على أضعاف هذا المبلغ راتباً شهرياً؟.. تحسس جيبك جيداً، وتعال معنا نقدم لك قائمة بأسماء أعلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية أجراً في العالم، باستثناء إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي يغرد وحيداً براتب 56 مليار دولار.. هنا أسماء أعلى 5 مديرين تنفيذيين أجراً في العالم.

المركز الأول

براتب سنوي يبلغ 161.83 مليون دولار، يحتل رجل الأعمال الماليزي تان هوك إنغ المركز الأول في قائمة أعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً في العالم، وهو رئيس شركة «برودكوم» منذ عام 2006، وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال أشباه الموصلات والاتصالات اللاسلكية مقرها في كاليفورنيا.

تان هوك إنغ، الذي لم يستطع والده تحمل مصروفاته الجامعية اضطر إلى الدراسة بمنحة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سنة 1971، وتخرج فيه سنة 1975 في تخصص الهندسة الميكانيكية، ولكنه لم يكتفِ بهذا، حيث واصل دراسته إلى أن حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفار؛ ما أهله لرئاسة عدد من الشركات العالمية المشهورة، مثل «بيبسيكو» و«جنرال موتورز»، وأثبت أنه على قدر المسؤولية في إدارة مليارات الدولارات وتحقيق أرباح كبيرة.

وفي سنة 2013 اختير عضواً في مجلس إدارة شركة «ميتا»، لتتضخم أرباحه الشخصية، ويجني ثروة قُدرت بـ 1.39 مليار دولار.

المركز الثاني

ويأتي في المركز الثاني الهندي نيكيش أرورا، في شركة «بالو ألتو نتوركس» العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، براتب 151.43 مليون دولار، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «نورث إيسترن» الأمريكية، وتولى من قبل المسؤولية في شركة «تي موبايل» و«غوغل» وغيرهما، وتقدر ثروته بـ 1.5 مليار دولار.

سبب نجاح نيكيش كما أشار في تصريحاته السابقة يعود للتعلم، فتقريباً نصف الأشياء التي قام بها في أي وظيفة، كانت عبارة عن مهام لم يقم بها من قبل.

المركز الثالث

في المركز الثالث تأتي الفرنسية سو واي نابي، المولودة في الجزائر، وتتقاضى من شركة «كوتي» الأمريكية متعددة الجنسيات، المتخصصة في مواد التجميل، راتباً سنوياً يبلغ 149.43 مليون دولار، وهي تشرف على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية التابعة للشركة منذ تعيينها في منصب الرئيسة التنفيذية في سنة 2020 رئيسة تنفيذية للشركة، اعتماداً على خبرتها السابقة في العمل بشركة «لوريال» الفرنسية المشهورة في منصب مدير عام.

المركز الرابع

أما الملياردير الأمريكي ستيفان شوارزمان، البالغ من العمر 77 عاماً، والمولود في ولاية بنسلفانيا، فيحتل المركز الرابع، وتبلغ تروته 37.8 مليار دولار، وهو مؤسس مجموعة «بلاكستون» لإدارة الاستثمارات البديلة الخاصة والخدمات المالية ومقرها في مانهاتن، بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي تزيد قيمتها على تريليون دولار، وتبلغ قيمتها السوقية 154.41 مليار دولار، أما راتبه السنوي فيبلغ 119.8 مليون دولار.

المركز الخامس

وفي المركز الخامس يأتي كريستوفر وينفري، الرئيس التنفيذي لشركة «تشارتر» المتخصصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 89 مليون دولار، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الأمريكية، وتولى مناصب قيادية في شركات كبرى منها «فودافون».