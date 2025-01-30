كان يذهب للمدرسة برولز رويس .. والد إيلون ماسك يكذّب الملياردير الشهير بشأن طفولته البائسة

جذب إرول ماسك، والد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك، انتباه الجمهور مرارًا وتكرارًا بسبب حياته الخاصة المليئة بالجدل وإنجازاته المهنية البارزة، كمهندس استشاري مستقل، حقق إرول نجاحًا مبكرًا، مما أثر بشكل كبير على شغف أبنائه بالأعمال والابتكار التكنولوجي. في ظهوره الأخير، كشف إرول عن تفاصيل غير مسبوقة عن مسيرته، مشيرًا إلى أنه بحلول سن السادسة والعشرين، كان قد حقق مستوى ماليًا ومهنيًا يفوق أقرانه بكثير.

من الطيران إلى المناجم: قصة إرول ماسك المغامرة

تحدث إرول عن بداياته المهنية، حيث بدأ كمهندس مستقل بالصدفة، لكنه كرس نفسه للعمل بجد، مما مكنه من تحقيق نجاح كبير في سن مبكرة. بحلول منتصف العشرينات، كان يدير شركته الخاصة ويمتلك طائرته الأولى، كما كشف عن مغامراته غير التقليدية، مثل امتلاكه منجم زمرد في زامبيا، وهي مغامرة بدأت بعد تغيير مفاجئ في خطط رحلة جوية.

إرول ماسك يكشف أسرار نجاحه المبكر وتأثيره على أبنائه

أشار إرول إلى أن نجاحه المبكر سمح له بقضاء وقت أكبر مع أطفاله، بما في ذلك إيلون ماسك، الذي تربى في منزل اشتراه إرول في جنوب إفريقيا، كما دحض إرول مزاعم عن نشأة إيلون في فقر، مؤكدًا أن عائلته كانت تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، وأن إيلون ذهب إلى المدرسة بسيارة رولز رويس، ومع ذلك، أكد إرول أن التحديات والصعوبات هي التي تصنع الشخصية.

جدل العائلة الماسك: بين الثروة والتربية الصعبة

على الرغم من نجاحاته، ظلت علاقة إرول مع ابنه إيلون متوترة، خاصة بعد طلاق والديه. إيلون نفسه وصف طفولته بأنها لم تكن سعيدة، مؤكدًا أنه لم يتلق أي ميراث أو هدايا مالية كبيرة. ومع ذلك، اعترف إرول بأنه مر بفترات من الازدهار المالي الكبير، لدرجة أنه وجد صعوبة في إدارتها.

إرول ماسك: مهندس طموح أصبح أبًا لأحد أعظم العقول التكنولوجية

تستمر قصة إرول ماسك في إثارة الفضول، من مغامراته الجوية إلى استثماراته غير التقليدية. سواء من خلال إنجازاته المهنية أو اختياراته الجريئة، يظل إرول شخصية مثيرة للجدل، لكن تأثيره على أبنائه، وخاصة إيلون، لا يمكن إنكاره. قصة حياته مليئة بالمنعطفات غير المتوقعة، مما يجعلها مصدر إلهام واهتمام للكثيرين حول العالم.