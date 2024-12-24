صراع المليارديرات.. كيف رد ماسك على بيزوس بشأن حفل الـ 600 مليون دولار؟

في الأسبوع الماضي ظهرت شائعات تزعم أن بيزوس سيتزوج خطيبته لورين سانشيز في حفل باهظ التكلفة بقيمة 600 مليون دولار، ومع ذلك، نفى الملياردير هذه التقارير بشدة.

ولجأ بيزوس، الذي نادراً ما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، إلى منصة "X " للتعبير عن إحباطه وتوضيح الأمور.

ويسلط نفيه العلني الضوء على مدى انزعاجه من الادعاءات الكاذبة. حيث كتب بيزوس: ".. إن هذا الأمر برمته كاذب تمامًا - لا شيء من هذا يحدث. المثل القديم "لا تصدق كل ما تقرأه" صحيح اليوم أكثر من أي وقت مضى. الآن يمكن للأكاذيب أن تنتشر في جميع أنحاء العالم قبل أن تظهر الحقيقة كاملة".

ورد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ،المعروف على نطاق واسع بعلاقته الباردة مع بيزوس، على منشور بيزوس الغاضب.

وكتب ماسك في منشور يبدو فيه شيء من السخرية : "مع ذلك، آمل أن تقيم حفل زفاف أسطوري. من الجيد أن نعرف أن الأحداث الأسطورية تحدث في مكان ما في العالم، حتى لو لم تكن موجودة. عالم تحدث فيه أحداث مذهلة في مكان ما أفضل من عالم لا تحدث فيه هذه الأحداث في أي مكان".

هذه المواجهات بين أغنى وثاني أغنى رجل في العالم حدثت من قبل بالفعل على منصة "إكس" أيضا، عندما ادعى ماسك أن بيزوس أخبر مستثمرين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخسر الانتخابات، واقترح عليهم بيع أسهم تسلا وسبيس إكس.

لكن المفاجأة جاءت عندما رد بيزوس مباشرةً على هذه المزاعم عبر المنصة، نافياً ما قاله ماسك. ورد ماسك بشكل ساخر، قائلاً إنه ربما كان مخطئًا، مع إضافة رمز تعبيري يضحك.

استعمار المريخ

وكان هناك تنافس مثير للجدل في بعض الأحيان بين بيزوس وماسك على مدى العقدين الماضيين، حيث أبدى بيزوس تشككه في خطة ماسك لاستعمار المريخ وقال ماسك إن أمازون يجب أن يتم تقسيمها.

ووصف بيزوس حلم ماسك باستعمار المريخ بأنه "غير محفز ".

وقال "اذهب للعيش على قمة جبل إيفرست لمدة عام أولاً وشاهد إذا كنت تحبها، لأنها عبارة عن حديقة جنة مقارنة بالمريخ".

كما كان هناك تنافس مثير للجدل بين ماسك وبيزوس على مر السنين حيث تنقلا بين كونهما أغنى رجل وثاني أغنى رجل على هذا الكوكب، وتتعلق الكثير من مشاكل ماسك مع بيزوس بشركة بلو أوريجين، حيث انتقد ممارسات التوظيف الخاصة بها ومحاولاتها لتسجيل براءات اختراع للتكنولوجيا الموجودة بالفعل، وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر .

في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، دارت معارك بين شركتي Blue Origin وSpaceX حول عقود وكالة ناسا.

ورفعت شركة بلو أوريجين دعوى قضائية في عام 2021 ضد وكالة ناسا ، زاعمة أن عقد هبوط على القمر بقيمة 2.9 مليار دولار تم منحه بشكل غير عادل لشركة سبيس إكس في وقت سابق من ذلك العام.

وتتحدى الدعوى "تقييم ناسا غير القانوني وغير المناسب للمقترحات".

وكانت شركة بلو أوريجين في الأصل تتنافس مع شركة سبيس إكس وشركة ثالثة تدعى داينيتكس على ما كان من المتوقع أن يكون عقدين مع وكالة ناسا .

ورد ماسك على ذلك بالهجوم على زميله الملياردير بيزوس، حيث غرد قائلاً: "لا أستطيع رفعه (إلى المدار)".

وانتقد ماسك شركة أمازون، قائلاً إنها "يجب أن يتم تقسيمها" وأن بيزوس "يأخذ نفسه على محمل الجد أكثر مما ينبغي".

تأجيج العداء

كما زاد من تأجيج العداء مع بيزوس بمقابلة أجريت معه عام 2021 أشاد فيها ببيزوس لامتلاكه "كفاءة هندسية جيدة إلى حد معقول"، لكنه قال إنه لم يقض وقتًا كافيًا في التفاصيل.

وسخر من نمط حياة بيزوس الثري وقارنه بعيشه في مساكن مستأجرة في تكساس.

وقال ماسك: "أحاول بطريقة ما حثه على قضاء المزيد من الوقت في بلو أوريجين حتى يتمكنوا من تحقيق المزيد من التقدم. يجب أن يقضي المزيد من الوقت في بلو أوريجين ووقتًا أقل في حوض الاستحمام الساخن".

ترامب في وسط الصراع

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرا في وسط الصراع بين الرجلين ، حيث إن ماسك هو من أكبر المؤيدين لترامب وكان يشارك في الحملة الانتخابية ويوزع مليون دولار يوميًا على الناخبين المسجلين حديثًا الذين دعما ترامب كان بيزوس بمثابة شوكة في خاصرة ترامب. وعندما ترشح ترامب لأول مرة للرئاسة، بدأ يهدد بأن أمازون وجيف بيزوس سوف يدفعان الثمن.