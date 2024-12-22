ثروته 216 مليار دولار .. كم تكلفة حفل زفاف جيف بيزوس الأسطوري؟

في حدث يصفه مراقبون بأنه "زفاف العام"، يستعد ثاني أغنى رجل في العالم الملياردير جيف بيزوس، مؤسس أمازون وأحد أثرى رجال العالم، للزواج من الإعلامية لورين سانشيز في حفل أسطوري يتصدر عناوين الأخبار.

وتُقدَّر ثروة بيزوس، بحوالي 216 مليار دولار أمريكي، ما يجعله ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

ووفق تقرير نشرته DailyMail.com، سيقام الزفاف في مدينة التزلج الفاخرة أسبن يوم السبت الموافق 28 ديسمبر، وسط سرية صارمة وإجراءات تنظيمية استثنائية.

وتعد أسبن، كولورادو، واحدة من أشهر وأرقى وجهات التزلج في العالم، تقع في جبال روكي بولاية كولورادو الأمريكية، وتتميز بجمال طبيعي مذهل، بالإضافة إلى كونها مركزًا للأنشطة الرياضية الشتوية والفاخرة.

تشتهر أسبن بأنها وجهة فاخرة يرتادها المشاهير ورجال الأعمال الأثرياء، تضم قصورًا فاخرة وفنادق خمس نجوم ومطاعم عالمية المستوى.

من المتوقع أن يكون الحفل في مزرعة دونبار، المملوكة للنجم كيفن كوستنر، والتي تمتد على مساحة 160 فدانًا، وتعد وجهة مفضلة للأثرياء. تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا الحدث الضخم تصل إلى 600 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أكثر حفلات الزفاف تكلفة في التاريخ.

وحافظ بيزوس على سرية غير عادية حول يوم زفافه على سانشيز منذ أن تقدم بطلب الزواج منها على متن يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار في مايو 2023.

خطط سرية

المصادر كشفت أن بيزوس، البالغ من العمر 60 عامًا، وخطيبته سانشيز، 55 عامًا، استقبلا ضيوفهما في أرقى أماكن الإقامة بأسبن، بما في ذلك فندق سانت ريجيس الفاخر.

وسيمتد الحفل طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع فعاليات متنوعة، منها حفل على قمة جبل يطل على مناظر خلابة للمدينة التي تتحول شتاءً إلى "بلاد العجائب".

واستعان العروسان بأبرز منظمي حفلات الزفاف، واستقدما بائعين عالميين لتقديم خدمات خاصة، شملت نقل كعكة زفاف من باريس وفرقة موسيقية من لوس أنجلوس.

وقام بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، أيضًا بحجز قصور خاصة حول المدينة الثرية لضيوفه.

ووقع جميع المشاركين في التنظيم على اتفاقيات سرية تامة (NDAs)، منعًا لتسريب أي تفاصيل.

رغم ميزانية الزفاف الفلكية، يعكس الحدث مزيجًا من الفخامة والبساطة، سانشيز سبق أن أكدت في مقابلة مع Today Show أنها اختارت فستان زفافها، بينما لم يكشف الثنائي عن أية تفاصيل إضافية حول الحفل.

أجواء أسبن الشتوية قد تشكل تحديًا. مع توقعات بتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، يُتوقع ازدحام مطار المدينة بالطائرات الخاصة للضيوف، ما قد يتسبب في تأخير أو تعقيد وصول البعض.

ضيوف

حفل الزفاف سيشهد حضور شخصيات بارزة من النخبة العالمية، ممن حضروا سابقًا حفل خطوبة بيزوس وسانشيز في إيطاليا. من بين الأسماء المتوقعة: بيل غيتس، ليوناردو دي كابريو، وكريس جينر.

أسبن

اختيار أسبن يعكس أسلوب حياة الزوجين، حيث يجمع بين الرفاهية والأصالة، وظهر بيزوس وسانشيز سابقًا في جلسة تصوير بمزرعتهما في تكساس، مرتدين ملابس بسيطة ولكن أنيقة، ما يشير إلى توجه مشابه لأسلوب زفافهما المرتقب.

بين الأجواء الساحرة والسرية المطلقة، ينتظر الجميع بفارغ الصبر حدثًا يرسخ مكانة أسبن كوجهة للأثرياء والمشاهير، ويضيف صفحة جديدة إلى حياة جيف بيزوس، الذي لا يتوقف عن إثارة الدهشة سواء في عالم الأعمال أو الحياة الشخصية.