ماجد الباكري.. آمن بتنوع الفرص بإنشاء مصنع لمنتجات الأمن والسلامة

أدرك رائد الأعمال ماجد عبد العزيز الباكري مبكراً الفرص الحقيقية التي توفرها الإمارات لدعم القطاع الصناعي، واختار الاستثمار في مجال صناعة الأحذية.

آمن الباكري بما تتمتع به دولة الإمارات من مميزات اقتصادية جذابة وتنافسية، وما تتميز به من سهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والصناعيين والموردين والمبتكرين وأصحاب الإبداع والمواهب من رواد الأعمال والشركات المحلية، بالإضافة إلى ما تمتلكه الإمارات من مصادر موثوقة للطاقة والمواد الخام، وموقع استراتيجي وبنية تحتية لوجستية عالمية، وقدرات تكنولوجية متقدمة.

قرر الباكري إنشاء مصنع للأحذية، ليكتشف أهمية وإمكانيات صناعة الأحذية كمجال لاستثمار الأموال، بالإضافة إلى أهمية الصناعة كعامل محفز للنمو الاقتصادي. ومع فهمه العميق وخبراته المكتسبة لطبيعة السوق في دولة الإمارات وخارجها، وأهمية العمالة الماهرة المتاحة، رأى فرصة لإنشاء عمل لا يحقق الإيرادات فحسب، بل يوفر أيضاً فرص عمل مجزية للمجتمع.

يملك الباكري المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، المتخصص في تصنيع أحذية السلامة والأحذية العسكرية. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، ويقوم بنفسه بإدارة المشاريع، حيث التزم بالعمل في المصنع مع أفراد عائلته منذ عام 2012.

تأسيس مصنع للأحذية في الإمارات لم يكن مجرد فكرة لربح الأموال، بل كان استثماراً في المستقبل، ومن خلال اختياره صناعة الأحذية داخل الدولة كان يهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وبالتالي الاحتفاظ برؤوس الأموال داخل الدولة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

لم تتوقف مبادرات الباكري عند حدود الإنتاج وتشغيل المصنع؛ ولكنه اهتم كذلك بالممارسات المتعلقة بالاستدامة داخل مصنعه، ووجه الكثير من اهتماماته إلى تقليل النفايات وتنفيذ عمليات تصنيع صديقة للبيئة، وحرص على أن تعمل شركته في انسجام مع البيئة، تاركاً إرثاً إيجابياً للأجيال القادمة.

حقق المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة نجاحاً كبيراً، واضعاً نصب عينيه شعار «صنع بفخر في الإمارات»، واليوم يمتلك المصنع أحد أفضل المختبرات في الشرق الأوسط لاختبار جميع المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأحذية، ويستخدم معدات اختبار من SATRA، كما حصل على عضوية «SATRA» بالمملكة المتحدة كواحدة من أفضل المختبرات في العالم.

يقول محمد الباكري لـ «البيان»: نحن في المصنع الوطني لتصنيع أحذية السلامة والأحذية العسكرية، ملتزمون بتصنيع منتجات عالمية المستوى في الإمارات واستخدام أحدث التقنيات العالمية، مستخدمين أفضل المواد الخام وأعلى مستويات الحرفية. وتدار تقنية الإنتاج لدينا بواسطة آلات حديثة جداً.

الآلات تعمل بشكل أوتوماتيكي كامل وتتحكم بها الروبوتات للحفاظ على الكمال في كل منتج. ونحن شريك استراتيجي مع القوات المسلحة الإماراتية، حيث نلتزم بتوريد أفضل المنتجات. ويعمل فريق الإنتاج في المصنع على مدار 24 ساعة، وقمنا بتوظيف 15 إماراتياً من مواهب محلية من بينهم مهندسون وفنيو إنتاج وغيرهم.