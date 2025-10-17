توصية بتوسيع ثقافة دمج المشاريع الصغيرة للشباب لخلق كيانات اقتصادية كبرى

أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية «صوت الشباب في ريادة الأعمال»، التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بضرورة تعزيز ثقافة الاندماج والتعاون بين المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال ترتكز على الإبداع والابتكار والاستدامة.

شارك في الجلسة، خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، فيما أدارت الحوار مريم علي الكاس عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.

وأكد خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، ضرورة رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية تبنّي نهج التكامل والتعاون والاندماج مع المشاريع المشابهة، باعتباره توجهاً استراتيجياً يسهم في تشكيل كيانات اقتصادية كبرى تمتلك قدرات أعلى على المنافسة والنمو والاستدامة.

وكشف عن برنامج «المستشارين الماليين الشباب» الذي أطلق بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى مبادرة «بمجهود الشباب» التي تبرز قصص نجاح المشاريع الوطنية التي يقودها شباب إماراتيون، بما يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين بقدراتهم الريادية والابتكارية.

واستعرض الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي دور دائرة التنمية الاقتصادية في تمكين الشباب وتأهيلهم لدخول عالم ريادة الأعمال، مشيراً إلى مبادرة «الواعد الصغير» التي تستهدف فئة الشباب من 14 إلى 17 عاماً، وتشجعهم على امتلاك رخص تجارية لإطلاق مشاريعهم من المنزل، مؤكداً أن المبادرة لا تقتصر على الترخيص فحسب، بل تشمل توفير منصات لعرض منتجاتهم في المعارض، إلى جانب برامج تدريبية واستشارات مالية ومهنية.

وكشف يوسف إسماعيل أن عدد المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة بلغ 2650 مشروعاً وطنياً منذ تأسيسها، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل نموذجاً ناجحاً لريادة الأعمال الإماراتية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.