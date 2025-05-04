1647 رخصة منزلية تقتحم عالم ريادة الأعمال في رأس الخيمة

كشفت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، عن تنوع الرخص التجارية المشجعة لأفراد المجتمع على تأسيس شركتهم الخاصة، ودخول عالم ريادة الأعمال، والتي تشمل الرخص المنزلية «رخصة الغد» لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون، بالإضافة لرخصة «فرصة» للمقيمين في دولة الإمارات، وتعتبر فرصة ذهبية للبدء بالنشاط التجاري بأقل التكاليف والموارد، وتسمح لمالكها بممارسة العمل التجاري، وبناء علامته التجارية وقاعدته الجماهيرية، تمهيداً لتأسيس شركته التجارية في المستقبل.

وأشارت إلى أن «رخصة الغد» تتيح ممارسة العمل التجاري ضمن 22 تصنيفاً معتمداً، بينما «رخصة فرصة» تتيح ممارسة العمل من المنزل بـ 12 تصنيفاً مهنياً، مؤكدة أن الرخص المنزلية تعد أداة فعالة تسهم بشكل ملموس في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، من خلال عدد من الجوانب المحورية، منها تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر والابتكار والإبداع، وتقليل التكاليف، وخلق فرص دخل إضافية لأصحابها، وتنشيط الحركة الاقتصادية محلياً، وتعزيز النشاط الاقتصادي داخل الأحياء والمجتمعات السكنية، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي بدمج الأنشطة المنزلية، ضمن الإطار الرسمي للاقتصاد، وصولاً إلى دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة المجتمع على الاكتفاء الذاتي.

وكشفت العيان عن تسجيل عدد الرخص المنزلية من فئتي «الغد» و«فرصة» 1647 رخصة منزلية، مؤكدة حرص دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات، لضمان جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال الرخص المنزلية، وتشمل هذه الإجراءات التحقق من التراخيص والأنشطة، حيث يتم التأكد من أن جميع الأنشطة التجارية، التي تمارسها الرخصة مرخصة ومطابقة لما هو مسجل في الرخصة التجارية.

وأردفت: «قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مجموعة من التسهيلات والإعفاءات لأصحاب الرخص المنزلية، شملت إعفاء منتسبي برنامج «الواعد الصغير» من رسوم الترخيص لمدة ثلاث سنوات، لتشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال، وتطوير مهاراتهم الريادية، وإعفاء أصحاب الهمم، وأسر نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية من رسوم إصدار رخصة الغد وتجديدها، وإعفاء أصحاب الهمم من المقيمين من رسوم إصدار وتجديد رخصة فرصة، وتنظيم معارض لمنتجاتهم».