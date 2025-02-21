متفاخراً بخفض التكاليف .. إيلون ماسك يلوح بـ "منشار البيروقراطية"

شهد مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في الولايات المتحدة الأمريكية لحظة غير اعتيادية عندما صعد إيلون ماسك إلى المسرح ملوحاً بمنشار كهربائي، أهداه له الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي اشتهر باستخدام هذا الرمز في حملته الانتخابية للإشارة إلى سياساته التقشفية.

وأكد ماسك أن جهوده لخفض التكاليف تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية، مع الحفاظ على روح الدعابة. ووصف المنشار بأنه "رمز لقطع البيروقراطية".

واستعرض إيلون ماسك، الذي كان قد تفاخر بوضع الوكالات الفيدرالية الأميركية أثناء خفضه للإنفاق الحكومي، بمنشار كهربائي على خشبة المسرح أمام المحافظين الأميركيين .

وقام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي - الذي استخدم منشارا كهربائيا كرمز لجهوده لاستعادة الانضباط المالي - بتسليم ماسك المنشار أمام حشد مبتهج في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC).

أغنى شخص في العالم، والذي كان يرتدي نظارة شمسية وقبعة بيسبول وقلادة كبيرة، قام بالرقص صعودا وهبوطا على المسرح قبل أن يضع المنشار جانباً.

وقال ماسك عن جهوده لخفض التكاليف، والتي شهدت حتى الآن قيامه بتفكيك الوكالة المسؤولة عن تقديم المساعدات الأمريكية لأفقر دول العالم وطرد الآلاف من العمال الفيدراليين: "نحن نحاول إنجاز أشياء جيدة. ولكن أيضًا، كما تعلمون، نحاول قضاء وقت ممتع أثناء القيام بذلك وحس الفكاهة".

وعلق ماسك الذي يقود وزارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، التي تهدف إلى تقليص ميزانية الحكومة وعدد العاملين بها توفيرا للنفقات: "هذا هو المنشار الآلي للبيروقراطية".

وقال مكتب ميلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي التقى مع إيلون ماسك، وأهداه نسخة منشارا الذي لديه في بوينس آيرس.

ووفقا لـ "سي سي إن" يأتي اللقاء في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأرجنتيني دعوات لعزله بعد الترويج لعملة مشفرة غير معروفة، والتي ارتفع سعرها ثم انهار بعد تأييده لها، مما أدى إلى خسائر لآلاف المستثمرين، ما تسبب في فضيحة كبرى في الأرجنتين، حيث اتهمت المعارضة ميلي بالترويج لعملية احتيال، وهو ادعاء نفته الرئاسة.

يؤكد هذا الحدث تقارب الرؤى بين ماسك وميلي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والحد من البيروقراطية، مع استمرار الجدل حول تأثير هذه السياسات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلدين.