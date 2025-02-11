بيل جيتس يكشف عن السبب الحقيقي وراء نجاحه

كشف الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ان والديه هما السبب الحقيقي وراء نجاحه الكبير.

وأكد جيتس أن الجزء الأكبر من نجاحه إلى الطريقة التي ربّاه بها والداه.

وكان والده ويليام جيتس الأب يؤمن بشدة بفلسفة الأبوة والأمومة التي تسمى "الحب والمنطق"، والتي تتضمن وضع حدود واضحة للأطفال وتطبيقها بهدوء مع التعاطف، كما يقول جيتس لـ CNBC Make It.

البقاء هادئًا

يقول جيتس: " لقد كان من الواضح لي أن العالم كان مكانًا كان تحت سيطرته" . ويضيف أن والده كان يبذل دائمًا جهدًا للبقاء ”هادئًا ويمكن التنبؤ بتصرفاته دائمًا”، حتى عندما كان أطفاله يكافحون أو يتصرفون بشكل غير لائق.

يقول جيتس: "لم يكن يشعر بالذعر قط، ولم يكن مضطرًا أبدًا إلى إظهار مشاعره أو استخدام مشاعره ضدي، حتى عندما كنت أتصرف بعنف شديد".

يقول بيل جيتس إن تربيته كانت محبطة للغاية. وكان يتشاجر مع والدته بشكل خاص، ويرفض مغادرة غرفة نومه ــ حيث كان يقضي ساعات منغمساً في قراءة الكتب، ويصرخ بسخرية على والدته إذا حاولت إخراجه من الغرفة، كما كتب في مذكراته الجديدة بعنوان ”شفرة المصدر”، التي نُشرت الأسبوع الماضي.

وأضاف أن والديه كانا قلقين بشأن معاناته المبكرة في المدرسة، حيث كان غالبًا ما يشتت انتباهه ولا يهتم بأخذ الواجبات على محمل الجد. وكتب أن جيتس تسبب لهما في ”الكثير من الاضطرابات” لدرجة أنهما اصطحباه إلى معالج نفسي.

حالة حرب

ويتذكر جيتس أنه قال للمعالج النفسي: ”أنا في حالة حرب مع والدي”.

استخدم جيتس الأب الهدوء لتهدئة الصراع

يقول جيتس إن والد جيتس كان يستخدم دائمًا المنطق والتفكير والهدوء، بدلاً من المبالغة في رد الفعل من خلال رفع صوته أو فرض عقوبات قاسية.

كان جيتس الأب يؤمن بـوجود قواعد واضحة، وتطبيقها بطريقة واضحة وقابلة للتنبؤ، مع الحد الأدنى من المشاعر”، كما يقول جيتس، وهو جوهر فلسفة ”الحب والمنطق” التي روج لها لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين المبدعان فوستر كلاين، طبيب نفس الأطفال، وجيم فاي، المربي.

بالنسبة لغيتس الأب، كان هذا يعني في كثير من الأحيان العودة إلى المنزل من وظيفته كمحامٍ وتهدئة أي نزاع نشأ بينه وبين والدته ماري.

”في منزلنا، كما تعلم، لا نفعل مثل هذه الأشياء. أعتقد أنه من العدل أن تصعد إلى الطابق العلوي الآن وتعتذر”، كما روى غيتس، "مع مسافة عاطفية أظهرت أنه جاد، وأنني يجب أن أصغي".

الاستثناء الوحيد الجدير بالملاحظة: ذات مرة، كان جيتس "أحمقًا" في عشاء الطفولة لدرجة أن والده ألقى كوبًا من الماء في وجهه، وهو رد فعل خارج عن شخصيته لدرجة أنه أعطى جيتس الأصغر "صدمة"، كما كتب.

ومع مرور الوقت، ساعده تأثير والده المهدئ على التحكم في انفعالاته العاطفية بشكل أفضل، كما كتب.

استخدم جيتس نفس الفلسفة مع أطفاله

يقول جيتس إن والديه كانا يتبعان أسلوبين مختلفين في تربية أبنائه، وكلاهما يستحق الثناء على نجاحه كشخص بالغ. وفي حين كانت ماري جيتس تميل إلى الانفعال أكثر من زوجها عندما يسيء بيل التصرف أو لا يؤدي بشكل جيد في المدرسة، إلا أن شغفها ساعد في تشكيل دافع ابنها للنجاح، كما يقول.

يقول جيتس: "إن الأمر يتعلق بعلاقتي مع والدتي التي جعلتني أرغب حقًا في النجاح لدرجة أنني لن أشعر بخيبة الأمل على الإطلاق".

كما ينسب الفضل إلى والديه في انفتاحهما على التعامل مع طفل صعب المراس. ويقول إنهما منحاه الحرية لاستكشاف اهتماماته وفضوله، بما في ذلك قضاء ساعات في غرفته للقراءة أو الذهاب في رحلات لمدة أسبوع مع أصدقائه. وكتب جيتس أنهما شجعا فضوله دائمًا، وعاملا اهتماماته باحترام وأشادا به لطرحه أسئلة مدروسة.

يقول جيتس ″إنها طريقة مذهلة حقًا حيث أخذوا كل ما كنت أميل إليه طبيعيًا ودفعوه إلى الأمام حقًا".

وكشف إنه تبنى فلسفة والده لاحقًا عندما أنجب هو وزوجته ميليندا ثلاثة أطفال. وقد استشهد بكتاب ”التربية بالحب والمنطق” من تأليف كلاين وفاي، باعتباره أحد كتبه العشرة المفضلة على الإطلاق في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2016 .

″لقد كان هذا الكتاب بمثابة دليل لا يقدر بثمن لكلا منا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتهدئة تلك الصراعات الحتمية بين الآباء والأبناء”، كما كتب جيتس.