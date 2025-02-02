أغنى رجل في الهند يريد بناء "سيرفرات" أضخم بـ5 مرات من مايكروسوفت

أصبح التنافس في التكنولوجيا من أبرز سمات العصر الحديث، حيث يتسابق الجميع لتحقيق التفوق التكنولوجي، وتتعدد صور التنافس ليشمل مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، الفضاء، والتكنولوجيا عالية التقنية وأيضاً مراكز البيانات "السيرفرات".

وفي هذا الصدد كشفت مجموعة ريلاينس التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني (أغنى رجل في الهند )، وهي واحدة من أكبر التكتلات وأكثرها نفوذاً في الهند، أنها تعمل على تطوير مركز بيانات واسع النطاق " سيرفرات" في جامناجار - وهي بلدة صغيرة في ولاية جوجارات والتي تعد بالفعل موطناً لعمليات تكرير النفط والبتروكيماويات الرئيسية لشركة ريلاينس.

وذكرت تقارير - وفقا لـ" بلومبرغ" أن مركز البيانات، الذي قد يصبح الأكبر في العالم، من المتوقع أن يصل إلى قدرة إجمالية تبلغ 3 جيجاوات، مما يعزز بشكل كبير قدرة مركز البيانات الحالية في الهند، والتي تقدر بأقل من 1 جيجاوات.

وسوف يجعل هذا حجم المنشأة خمسة أضعاف حجم منشأة مايكروسوفت التي تبلغ قدرتها 600 ميجاواط في بويدتون بولاية فرجينيا.

وستوفر إنفيديا لمجموعة ريلاينس شرائح الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها للمشروع، والذي يأتي في وقت تستثمر فيه شركات التكنولوجيا بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ورد تخطط شركة ريلاينس لتشغيل المنشأة في المقام الأول بالطاقة المتجددة، ودمجها مع مشاريعها الحالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وعلى الرغم من نجاح التكتل، فليس من الواضح كيف ستمول شركة ريلاينس مبلغ 20 إلى 30 مليار دولار الذي من المتوقع أن يكلفه إنشاء مركز البيانات.

وكما تشير بلومبرغ ، فإن "شركة ريلاينس إندستريز المحدودة، الكيان الرئيسي المدرج في البورصة لدى المجموعة، لديها ما يعادل نحو 26 مليار دولار في ميزانيتها العمومية".

وعلى الرغم من أن المتحدث باسم شركة ريلاينس رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول مشروع جامناجار، إلا أنهم أشاروا إلى تصريحات سابقة من نجل موكيش أمباني، أكاش، الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس جيو إنفوكوم، أشار إلى أن الشركة تهدف إلى إكمال مركز البيانات في غضون 24 شهرًا.

ويحتل الملياردير موكيش أمباني المرتبة 12 عالمياً في لائحة فوربس للأثرياء للعام 2024، والذي اشتهر بإقامة عرس لابنه في يوليو الماضي كلّف 150 مليون دولار،