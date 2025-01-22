سباق المليارديرات.. من سيكون أول "تريليونير" في العالم؟

شهدت السنوات الأخيرة، تنافسًا شديدًا بين شخصيات مثل إيلون ماسك، جيف بيزوس، وبرنارد أرنو، حيث يسعى كل منهم لتحقيق إنجازات جديدة وتوسيع إمبراطورياتهم.

ويسعى هؤلاء إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا، الفضاء، والذكاء الاصطناعي. هذا السباق لا يقتصر فقط على زيادة الثروة الشخصية، بل يشمل أيضًا تحقيق تأثيرات كبيرة على مستوى العالم.

على سبيل المثال، يسعى إيلون ماسك لتحقيق ثورة في مجال الفضاء من خلال شركته “سبيس إكس”، بينما يركز جيف بيزوس على تطوير السياحة الفضائية من خلال "بلو أوريجن"1.

هذا السباق يعكس التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التكنولوجيا والابتكار عوامل رئيسية في تحقيق الثروة والنفوذ، ومع ذلك، يثير هذا التنافس أيضًا تساؤلات حول تأثيره على الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الأغنياء والفقراء.

ومع نمو ثروات أغنى أغنياء العالم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، توقعت منظمة أوكسفام ظهور ما لا يقل عن خمسة تريليونيرات في غضون عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يجمع خمسة أشخاص ما لا يقل عن تريليون دولار من الثروة خلال العقد المقبل، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وفقًا لتقرير حديث لمنظمة أوكسفام.

إيلون ماسك

وبحسب شبكة "CNBC" فإن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس،وأغنى رجل في العالم في طريقه لأن يصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027.

وتشير تقديرات مؤشر بلومبرج للمليارديرات إلى أن ثروته تبلغ حاليا نحو 440 مليار دولار .

وسوف ينضم إليه أيضاً كل من جيف بيزوس مؤسس أمازون، ولاري إليسون مؤسس أوراكل ، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، وبرنارد أرنو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH.

في بداية عام 2020، بلغت ثروة ماسك حوالي 28.5 مليار دولار. وبحلول نهاية ذلك العام، بلغت ثروته حوالي 167 مليار دولار، واعتباراً من سبتمبر، بلغت قيمة صافي ثروته حوالي 265 مليار دولار، وفقاً للمؤشر.

وبحسب شبكة " CNBC"، كان المحرك الأكبر لثروة ماسك هو أسهم شركة تسلا، التي ارتفعت خلال جائحة كوفيد-19.

كان سهم Tesla يحوم حول 30 دولاراً للسهم في يناير 2020. وبحلول يناير 2021، ارتفع السهم إلى ما يقرب من 300 دولار للسهم.

في بداية عام 2020، بلغت ثروة ماسك حوالي 28.5 مليار دولار، وبحلول نهاية ذلك العام، بلغت ثروته حوالي 167 مليار دولار، واعتباراً من سبتمبر الماضي، بلغت صافي ثروته حوالي 265 مليار دولار أمريكي.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات فإن ثروة إيلون ماسك حالياً تبلغ نحو 440 مليار دولار .

وتشمل أعمال ماسك الأخرى شركة تصنيع المركبات الفضائية "سبيس إكس" SpaceX، وشركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك"، وشركة "بورينغ"، وهي شركة تابعة سابقا لشركة "سبيس إكس" ولكنها الآن شركة بناء أنفاق خاصة بها.