علي الفلاسي.. صانع النجاح في أسواق المعدات الطبية

عندما بدأ علي الفلاسي رحلته في عالم الأعمال، لم يكن لديه سوى بعض الخبرة في الحقل الطبي والكثير من الشغف والطموح الذي قاده إلى تأسيس شركة Surgical medical equipment trading التي حققت نجاحاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة، وأصبحت واحدة من الشركات الرائدة في مجال تجارة المعدات الطبية.

نجح علي الفلاسي في بناء أسس قوية واستثمر طاقاته في تطوير علاقات استراتيجية مع الموردين والشركاء، ما مكنه من تحقيق انطلاقه سريعة على الرغم من التحديات التي واجهته في البداية، ورغم أنه لم يمضِ سوى نحو عامين على تأسيس الشركة إلا أن منتجاتها تصل الآن إلى نحو 25 دولة في المنطقة والعالم.

ارتكزت استراتيجية الفلاسي التوسعية في شركته الجديدة على التركيز على تقديم معدات طبية متطورة تجمع بين الجود وتنافسية الأسعار، وتلبي احتياجات الأسواق، لا سيما في المناطق التي تشهد حروباً، والتي تكون بحاجة إلى معدات طبية أكثر من غيرها. ولضمان الحصول على أسعار تنافسية، اختار أن يكون مركز الانطلاق من الهند، حيث توفر الأيدي العاملة بسهولة وبتكلفة مقبولة.

تحت قيادته، أصبحت شركة Surgical medical equipment trading علامة تجارية متميزة في عالم المعدات الطبية، معتمدة على العديد من الشهادات الدولية، مثل ISO 9001 وISO 13485، وهو ما مكن الشركة من التوسع في أكثر من 25 دولة، وتقديم خدماتها لأكثر من 5000 عميل، في حين أن استراتيجية الشركة طويلة الأمد ترتكز على الوصول إلى نحو 70 سوقاً دولية بحلول 2030.

لم يقتصر نجاح علي الفلاسي في تأسيسSurgical medical equipment trading على جهوده الفردية فقط، بل إن هناك العديد من الجهات الحكومية التي أسهمت في هذا النجاح من خلال الإرشاد والنصح والتوجيه وغيرها، من ضمنها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي أدت دوراً كبيراً في دعم انطلاقة الشركة ومساعدتها على تحقيق النجاح؛ فالمؤسسة التي تسعى إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات قدمت دعماً حيوياً من خلال التأهيل الإداري والتدريبي الذي مكّن علي الفلاسي من تطوير أفكاره وتحويلها إلى واقع ملموس، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الموارد والأفكار والأسواق العالمية.

يؤمن علي الفلاسي بأن النجاح لا يأتي من مجرد امتلاك فكرة عظيمة، بل من القدرة على تحويل تلك الفكرة إلى واقع ملموس. ولهذا السبب جعل من الابتكار والجودة حجر الزاوية في استراتيجيات شركته. ويقول الفلاسي: «كل منتج نصنعه هو شهادة على التزامنا بتقديم الأفضل للقطاع الصحي، ولا يمكننا التوقف عن تطوير أنفسنا لضمان تقديم الأفضل في كل مرة».

يحمل علي الفلاسي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ويسعى للبدء ببرنامج الدكتوراه، كما أنه موظف رسمي ومسؤول العلاقات الحكومية في الإمارات الشمالية في مستشفى برجيل. ورغم ذلك نجح في التوفيق بين مهامه الوظيفية وطموحاته الأكاديمية، وأعماله الخاصة، حيث يواصل تطوير شركته والمنافسة في أسواق جديدة، ما يعكس إصراره على تحقيق التميز والنجاح في مختلف جوانب حياته.

يحلم علي الفلاسي بتدشين مصانع متخصصة في إنتاج المعدات الطبية في الإمارات، وهذا هو مخططه المستقبلي، لا سيما أن البنية التحتية اللوجستية من موانئ ومطارات وقوة شبكة الربط العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات والسياسات الحكومية الداعمة تسهل على الشركة تعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية والوصول إلى أسواق جديدة،، مشيراً إلى أن المنتج الإماراتي يأتي بحظة بتنافسية عالية في الأسواق الدولية.

اليوم، بينما يواصل علي الفلاسي مسيرته الناجحة، فإن رحلته لا تزال في بدايتها، فما بدأ كمشروع صغير أصبح الآن رمزاً عالمياً للابتكار في صناعة المعدات الطبية. ولأن الفلاسي يعلم أن الطريق إلى النجاح طويل، فإنه يستمر في التطلع نحو المستقبل بحماس، ويسعى دائماً إلى بناء شراكات استراتيجية وتوسيع نطاق الابتكار ليظل دائماً في الطليعة.