«اقتصادية رأس الخيمة» تدفع بـ 6 مشاريع شبابية إلى السوق

تتوج دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الناشئين بتنظيم معرض «الواعد الصغير» الاثنين المقبل في مركز المنار مول، حيث يعرض 18 طالباً وطالبة، موزعين على 6 مشاريع ريادية، منتجاتهم أمام الجمهور في تجربة تجارية تحاكي واقع الأسواق.

ويجسد المعرض المرحلة الختامية للدورة السادسة من البرنامج، بما يعزز توجه الدائرة نحو تحويل التدريب والتأهيل إلى تطبيقات عملية تسهم في تنمية الثقافة الريادية، وصقل المهارات التجارية، وتمكين المشاركين من خوض أولى تجاربهم في عالم ريادة الأعمال، ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، عبر برامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المشاركين استكملوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد إلى 108 ساعات، شمل ورشاً متخصصة في ريادة الأعمال والتسويق والتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع، إلى جانب التدريب الميداني داخل منشآت القطاع الخاص، بما وفر لهم تجربة عملية متكاملة تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية.

وأشارت إلى أن برنامج «الواعد الصغير»، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يواصل دوره في اكتشاف وتنمية المواهب الريادية لدى طلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و17 عاماً، مشيرة إلى أن الدورة الحالية استقطبت 150 طلباً للمشاركة، جرى اختيار 18 طالباً وطالبة منهم وفق معايير تركز على الكفاءة والقدرة على الاستفادة من البرنامج، قبل توزيعهم على ست مجموعات لتطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق.

وأضافت: انتقل المشاركين بعد مرحلة التأهيل إلى التطبيق العملي، حيث تولوا تطوير منتجاتهم والإشراف على مراحل تصنيعها وتجهيزها، استعداداً لعرضها وبيعها خلال المعرض، في تجربة تمنحهم فرصة مباشرة لاختبار أفكارهم في السوق، والتفاعل مع المستهلكين، واكتساب خبرات عملية في التسويق والبيع وخدمة العملاء وإدارة المشاريع.

تدريب

وأكدت موزة منصور المنصوري، مديرة قسم تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، أن نجاح البرنامج يستند إلى شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت 16 منشأة تجارية وصناعية في تدريب الطلبة، ممثلة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة الديكور والأثاث والعطور، إضافة إلى المطاعم والكافيهات، ما أتاح للمشاركين التعرف إلى أفضل الممارسات المهنية والاستفادة من الخبرات العملية في بيئات عمل حقيقية.

وأشارت إلى أن التدريب لم يقتصر على الجوانب الفنية، بل ركز على بناء المهارات التجارية، من خلال تعريف المشاركين بآليات شراء المواد الأولية، وعمليات الإنتاج، وتسعير المنتجات، واستراتيجيات التسويق والعرض، والتعامل مع العملاء، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يعزز جاهزيتهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة.

وأضافت: أن معرض «الواعد الصغير» يمثل الاختبار العملي الأخير للمشاركين، حيث تخضع المشاريع لمتابعة لجنة متخصصة تقيّم مختلف مراحل التنفيذ، بدءاً من جودة المنتجات وأساليب التسويق والعمل الجماعي، مروراً بآليات التسعير، ووصولاً إلى متابعة حجم المبيعات وتحليل الأداء، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم التجارية وتحويل المعرفة النظرية إلى خبرة عملية قابلة للبناء عليها مستقبلاً.

وأكدت المنصوري أن المبادرة تعكس التزام دائرة التنمية الاقتصادية ببناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال منذ المراحل العمرية المبكرة.