اقتصادية رأس الخيمة تسجل 1422 ساعة تدريبية خلال النصف الأول

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتعزيز الكفاءة المؤسسية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، حيث كثفت خلال النصف الأول من عام 2026 برامجها التدريبية والتطويرية، مسجلةً 1422 ساعة تدريبية و194 برنامجاً وورشة عمل، في خطوة تعكس التزامها ببناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.

وقالت أحلام عبد الرحمن المنصوري، مديرة قسم الموارد البشرية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: سجلت الدائرة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1422 ساعة تدريبية، توزعت على 194 دورة وورشة عمل شملت مجالات مهنية وتخصصية متنوعة، بما يدعم تنمية القدرات الوظيفية، ويعزز الأداء المؤسسي، ويرسخ ثقافة التعلم المستمر داخل بيئة العمل.

وأضافت: أسهمت هذه البرامج في تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العمل الحكومي، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين، بما يدعم توجهات الدائرة نحو بناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية حققت نتائج إيجابية على صعيد رضا الموظفين، إذ بلغت نسبة الرضا 97% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس جودة المحتوى التدريبي وملاءمته للاحتياجات الوظيفية، وفاعلية البرامج في دعم التطوير المهني وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. وأكدت المنصوري، أن الاستثمار في تنمية الكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدائرة للارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز بيئة العمل، مشيرة إلى أن المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح النهج الذي تتبعه الدائرة في تطوير قدرات موظفيها.

وأضافت: نحرص في اقتصادية رأس الخيمة على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للموظفين ومتطلبات العمل، بما يضمن تطوير مهاراتهم المهنية والتخصصية، ويعزز قدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة، حيث يؤكد تحقيق نسبة رضا بلغت 97% نجاح هذا النهج، ويحفزنا على مواصلة تطوير منظومة التدريب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية.

وأشارت إلى أن الدائرة مستمرة في توسيع برامج التدريب والتطوير خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المهارات الرقمية والقيادية والتخصصية ومهارات المستقبل، بما يسهم في رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة.