إماراتيون مبدعون في قائمة "فوربس الشرق الأوسط Under 30"

احتفالًا بالمواهب الاستثنائية التي تحدد ملامح مستقبل العالم العربي في مجالات ريادة الأعمال والابتكار؛ تستضيف مدينة أبوظبي لأول مرة قمة فوربس الشرق الأوسط Under 30 للشباب المبدعين تحت سن الثلاثين، تضم قائمة هذه المواهب شباباً من الإمارات ومن الوافدين المقيمين على أرضها. تقام قمة فوربس يومي 10 و11 ديسمبر2024 الجاري في حديقة أم الإمارات، حيث سيجري تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الشباب المُصنفون ضمن القائمة التي تغطي مجالات عدة منها؛ العلوم والتكنولوجيا والتجارة والتمويل والرياضة الترفيه وغيرها من المجالات.

نماذج ملهمة

الشباب الإماراتي دائماً ما يضع لنفسه بصمة خاصة في مختلف الميادين ويحقق إنجازات شتى تخلق منهم روادا مبدعين؛ فالإمارات توفر بيئة مثالية للمبتكرين والشباب الطموح، الذي يسعى جاهدا نحوالمستقبل لتحقيق أحلامه بخطى واثقة، وذلك لتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية واستثمار طاقاتهم ودعم تطلعاتهم ؛ لنجدهم اليوم ضمن النماذج الشابة الاماراتية في قائمة فوربس؛ ومنهم محمد بن غاطي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "شركة بن غاطي" عن فئة التجارة والتمويل، وتبلغ قيمة محفظة مشاريع شركة بن غاطي العقارية الحالية أكثر من 10.9 مليار دولار. ولديها شراكات مع علامات تجارية، وفي مارس 2023 أتمت الشركة بناء برج بن غاطي كريك السكني الفاخر في دبي، الذي بلغت قيمته 109ملايين دولار، ويتكون من 21 طابقًا و400 وحدة سكنية.

مشاريع عملاقة

أما عباس سجواني، فهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إتش إس العقارية" عن فئة التجارة والتمويل أيضاً. أظهر براعة استثنائية كرائد أعمال ، حين تمكن من تأسيس مجموعة إيه إتش إس في عام 2017،حين كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط. وفي نهاية أكتوبر الماضي 2024، بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي طورتها الشركة 2.75 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار خلال العام المقبل 2025.

دبي أبو الهول، هي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "فكر"، عن فئة التأثير الاجتماعي، وهي أول إماراتية تكتب رواية خيالية باللغة الإنجليزية "غالاجوليا.. العرافة المخفية"، وصاحبة"مؤسسة فكر" في سبتمبر 2021، التي تُعد منصةً لتعزيز الحوار بين العالم العربي والمجتمع الدولي، لتبادل الأفكار ومناقشة الآراء، وبناء فهم أعمق لقضايا مختلفة. وفي نوفمبر 2023، افتتحت مكتبة سياسية تابعة للمؤسسة بوصفها جزءاً من خطط التوسع. تضم المكتبة أكثر من 15 ألف كتاب حول السياسة الخارجية والسياسة العالمية والتنمية الدولية.

العلوم والتكنولوجيا

أما سارة الخوري، فهي باحثة في جامعة خليفة، عن فئة العلوموالتكنولوجيا، وقد حصلت مؤخرًا على درجة الدكتوراة في العلوم وهندسة المواد، وفازتمن قبل بجائزة عالمية مقدمة من البرنامج الإقليمي "برنامج الشرق الأوسطالإقليمي للباحثات الصاعدات لوريال- اليونيسكو من أجل المرأة في العلم"،بالتعاون مع منظمة اليونيسكو. تعمل سارة على ابتكار محفزات تساعد على إنتاج الوقود المستدام، كما تركز بحوثها على إنتاج الوقود الحيوي من مصادر متجددة مثل زيت النخيل، مع التركيز على تطوير مواد تحفيزية لعملية إزالة الأكسجين من الزيت لتحويله إلى وقود محايد للكربون