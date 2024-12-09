علي تهلك: رحلة شغف بالقهوة لإنتاج 4 أطنان شهرياً

في مايو 2020 انطلق مشروع «Falcon Coffee Roasters» من قلب دبي، بقيادة رائد الأعمال الإماراتي علي تهلك، الذي يسعى إلى بناء علامة تجارية رائدة في مجال القهوة المتخصصة، وتوصيلها إلى المنازل والمقاهي، ووفقاً لتهلك، الحاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، فإن شغفه بالقهوة وأسفاره حول العالم كانا مصدر إلهام لإطلاق المشروع، حيث اكتسب خبرة واسعة في هذا المجال، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات.

وقال تهلك في حديثه مع «البيان»: «إن شغفه بالقهوة وأنواعها، وأسفاره المتعددة حول العالم، أكسبته خبرة واطلاعاً كبيرين على هذه الصناعة، ومن المؤكد أنها آخذة في النمو في الإمارات، ولا سيما مع توجهات ذائقة المستهلكين نحو القهوة المتخصصة «أربيكا»، والتي لا تزال تلقى رواجاً واسعاً في السوق المحلي، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتأسيس مشروع يلبي طلب هذه الفئة من العملاء». وأضاف تهلك: «إن المشروع كان بدعم ومساندة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تمكن من إصدار رخصة تجارية، وفق تكاليف سنوية مخفضة، كما ساعدته المؤسسة في الحصول على التوجيه والدورات التدريبية المناسبة لتأسيس وإدارة المشروع، إلى جانب تزويده أيضاً بقاعدة بيانات للموردين في مجال القهوة المتخصصة محلياً».

وقال مؤسس falcon coffee roasters إنه اختار منطقة ند الحمر في دبي لتكون مقراً للشركة، والتي توجد فيها المحمصة المتخصصة لإنتاج القهوة، مشيراً إلى نيته بتوسيع حجم الإنتاج عبر محمصة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع المزيد من التركيز على جودة المنتجات، بما يتناسب مع الطلب الذي ينمو يوماً بعد يوم، علماً بأن طاقة الإنتاج الحالية تتراوح بين 3 إلى 4 أطنان قهوة محمصة شهرياً.

وأضاف: «نوفر أكثر من 16 منتجاً من القهوة مختلفة الأنواع والنكهات، فضلاً عن عمليات التغليف التي تراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتميز التصميم، لافتاً إلى أن الشركة توفر أيضاً أكسسوارات ومعدات خاصة بتحضير القهوة مثل المحامص اليدوية وميزان القهوة وأدوات التسخين».

وذكر أن الشركة تقدم خدماتها بما يشمل جميع إمارات الدولة، وأن الطلب على منتجات الشركة يتوزع 50 % للمنازل و50 % للمقاهي اليوم.

وذكر تهلك أن التحدي الأكبر بالنسبة للمشروع كان انطلاقه في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا في العام 2020، ولكن بالمقابل كان هناك فرصة تلوح في الأفق، إذ إن جلوس الناس في المنازل دفعهم إلى طلب القهوة ذات الجودة العالية، والقيام بإعدادها بأنفسهم، وبالفعل استعطنا تحويل التحدي إلى فرصة للانطلاق والنمو والتوسع.

وأضاف أن الشركة تركز اليوم على السوق المحلي ولديها خطط مستقبلية للتوسع في الدولة ودول الخليج، لتلبية الطلب المتزايد على القهوة المتخصصة في المنطقة، وكذلك التركيز على الجودة ونوعية المنتجات المقدمة، بما يلبي تطلعات الجمهور الذي أصبح أكثر وعياً وخبرة في مجال القهوة. ونصح تهلك رواد الأعمال الجدد بعدم التردد والانطلاق بأفكارهم الخاصة وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، والتعلم من الأخطاء والدروس العلمية للتطور والنمو والمضي قدماً في مشاريعهم.