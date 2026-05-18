طفل حالم يقود ريادة مستقبل التكنولوجيا

في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تتحرك المليارات من البيانات كل ثانية وتحتمي الحسابات البنكية والرسائل المشفرة بخوارزميات معقدة، يقف في الخلفية رجل هادئ غيّر الرياضيات إلى الأبد دون أن يقصد صناعة التكنولوجيا نفسها. ذلك الرجل هو أندرو وايلز والذي وُلد عام 1953 في كامبريدج.

بدأت القصة عندما كان وايلز طفلاً في العاشرة من عمره، يتجول داخل مكتبة صغيرة في كامبريدج، ليقع نظره على كتاب يتحدث عن مبرهنة بيير دي فيرمات الشهيرة، وهي مسألة رياضية عمرها أكثر من 300 عام تُعرف باسم «مبرهنة فيرمات الأخيرة». كانت معادلة بسيطة جداً في شكلها، لكن لا أحد استطاع إثباتها منذ القرن السابع عشر. حينها شعر الطفل بشيء غريب، وكأن المسألة تناديه شخصياً، في تلك اللحظة قال الطفل لنفسه: «سأكون أنا من يحلها»، ولم يتخلَّ عن ذلك الحلم أبداً.

ومرت السنوات، وكبر الحلم مع صاحبه. أصبح وايلز أستاذاً في الرياضيات، لكنه لم ينسَ تلك اللحظة أبداً. وبينما كان العالم الأكاديمي منشغلاً بالمؤتمرات والأبحاث العلنية، اختفى وايلز بهدوء داخل مكتبه لسنوات طويلة. كان يعمل سراً على المبرهنة التي هزمت أعظم العقول في التاريخ. سبع سنوات كاملة من العزلة والعمل المتواصل، لا يعلم أحد تقريباً ما الذي يفعله خلف الباب المغلق.

وفي عام 1993، وقف أمام جمهور مذهول ليعلن أنه نجح أخيراً في إثبات المبرهنة التي حيّرت العالم ثلاثة قرون. ضجّت القاعة بالتصفيق، وتحول وايلز في لحظة إلى أسطورة حية. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ اكتشف الرياضيون لاحقاً وجود ثغرة خطيرة داخل البرهان، وكاد كل شيء ينهار. تخيل أن حلم العمر كله قد يتبخر بعد الاقتراب منه بهذا الشكل. كثيرون ظنوا أن النهاية قد جاءت، لكن وايلز رفض الاستسلام. عاد إلى العمل من جديد مع تلميذه السابق ريتشارد تايلور، وبعد شهور طويلة من القلق والإرهاق، نجحا أخيراً في إصلاح البرهان عام 1994، لتصبح مبرهنة بيير دي فيرمات حقيقة مثبتة بعد أكثر من 300 سنة.

وأصبح وايلز بعدها أحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، وحصل على جائزة أبيل وهي تعادل نوبل ولكن في الرياضيات، ولقب Sir في المملكة المتحدة، ومكانة أسطورية في تاريخ الرياضيات.

لكن الجانب الأكثر إدهاشاً في القصة أن وايلز لم يحل المسألة بطريقة تقليدية، بل عبر عالم رياضي عميق يرتبط بما يُعرف بالمنحنيات الإهليلجية والأشكال المعيارية. هذه الرياضيات التي بدت يوماً شديدة التجريد أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من الحوسبة الحديثة والتشفير الرقمي. اليوم، عندما تستخدم تطبيقاً مصرفياً، أو ترسل رسالة مشفرة، أو تدخل إلى موقع آمن على الإنترنت، فأنت تعتمد بشكل غير مباشر على مفاهيم رياضية تنتمي إلى نفس العالم الذي عمل فيه وايلز.

المفارقة المذهلة أن طفلاً انبهر بمسألة قديمة داخل مكتبة هادئة، انتهى به الأمر إلى التأثير في البنية الفكرية التي تحمي البيانات الرقمية للعالم الحديث. لم يكن أندرو وايلز مجرد رجل حل معادلة مستحيلة، بل كان مثالاً نادراً على قوة الشغف والصبر والإيمان بحلم واحد طوال العمر. وربما لهذا بقيت قصته واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ العلم كله.

وهذه واحدة من أغرب حقائق العلم: أحياناً تُولد التكنولوجيا المستقبلية من مسائل تبدو «بلا فائدة عملية» في البداية، مبرهنة عمرها 300 سنة، تحولت بطريقة غير مباشرة إلى جزء من البنية الفكرية التي تحمي البيانات العالمية اليوم.

يُعد وايلز رمزاً استثنائياً، لأنه لم يكن مجرد عبقري حل مسألة صعبة، بل مثال نادر على الصبر الطويل، والإصرار، والإيمان بفكرة واحدة لعقود كاملة، لقد أمضى سنوات يعمل وحده على حلم طفولته، ثم غيّر تاريخ الرياضيات إلى الأبد.

ولهذا يرى كثيرون أن قصة أندرو وايلز ليست قصة رياضيات فقط، بل قصة إنسان أثبت أن الشغف العميق قد يقود إلى اكتشافات تتجاوز الزمن نفسه.