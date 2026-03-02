الهاتف الذكي.. كف صغيرة تدير العالم

قبل أكثر من خمسة عقود، لم يكن إجراء مكالمة عبر جهاز صغير يُحمل في كف اليد سوى فكرة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. لكن في عام 1973 تحوّل الحلم إلى حقيقة عندما أجرى المهندس مارتن كوبر من شركة Motorola أول مكالمة بهاتف محمول، متصلاً بمنافسه في شركة AT&T في خطوة حملت طابع التحدي وأطلقت في الوقت ذاته سباقاً تقنياً غير مسبوق غيّر وجه العالم.

ذلك السباق تسارع مع بدايات التسعينيات، حين كشفت شركة IBM عام 1992 عن أول هاتف ذكي في التاريخ، قبل أن تطرحه رسمياً في الأسواق بعد عامين باسم Simon Personal Communicator.

ورغم شكله البسيط، حمل الجهاز ملامح المستقبل: شاشة تعمل باللمس، بريد إلكتروني، فاكس، تقويم، ودفتر عناوين. بيع منه أكثر من 50 ألف وحدة خلال ستة أشهر فقط، في تجربة محدودة داخل 15 ولاية أمريكية، بسعر بلغ 1100 دولار، في خطوة لاختبار شهية السوق لهذا الابتكار الجديد.

وبين الهاتف المحمول الأول وولادة الهاتف الذكي، بزغ فجر الإنترنت الحديث، لتبدأ ثورة الاتصالات الرقمية التي أعادت تعريف مفهوم التواصل والعمل. ومع تطور شبكات الاتصالات وظهور معايير تتيح الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، باتت مؤتمرات الفيديو وإرسال الملفات الضخمة أمراً متاحاً من جهاز بحجم الجيب، فيما انخفضت الأسعار تدريجياً لتصبح التكنولوجيا أقرب إلى الجميع.

التحول الأكبر جاء في عام 2007، عندما كشف ستيف جوبز وفريقه في شركة Apple عن هاتف iPhone، الذي اعتُبر لاحقاً «أفضل اختراع» لذلك العام بحسب مجلة تايم. لم يكن مجرد هاتف بشاشة لمس متطورة، بل أول جهاز يقدّم تجربة إنترنت كاملة كما في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مع بطارية تدوم لساعات طويلة مقارنة بسابقيه، ما أحدث نقلة نوعية في مفهوم الهاتف المحمول.

ولم تبقَ Google خارج المنافسة، فأطلقت نظام Android ليشتعل سباق عالمي على كسب مستخدمي الهواتف الذكية، الذين تجاوز عددهم اليوم مليارات البشر. ومع انتشار التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تحوّل الهاتف الذكي إلى مكتب متنقل، واستوديو تصوير، ومنصة تجارة إلكترونية، ونافذة فورية على قاعدة بيانات العالم.

اليوم، يقضي الإنسان المعاصر نحو 80 % من وقته على وسائل التواصل عبر الهاتف المحمول، مقابل أقل من 20 % على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. لم يعد الهاتف مجرد وسيلة اتصال، بل أداة إدارة أعمال واستثمار وتسويق، ومحركاً اقتصادياً قائماً بذاته.

ومع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، باتت تلك القطعة الصغيرة في راحة اليد أقرب إلى عقل رقمي يدير تفاصيل الحياة اليومية، ويعيد رسم ملامح المستقبل بوتيرة تتجاوز حتى خيال صُنّاع أفلام الخيال العلمي.