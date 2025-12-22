«الطفل الأخطبوط».. مليونير بالفطرة

في طفولته كانت أمه تشتري له الألعاب، كما تفعل كثير من الأمهات، ومن بين تلك الألعاب «ووكي وول ووكر»، وكانت عبارة عن أخطبوط بلاستيكي يستطيع الالتصاق بالحائط والسير عليه. أعجبته تلك اللعبة وتعلق بها، وعندما صار رجل أعمال شاباً، وتمكن من جني المال من التجارة، لم ينسَ عشقه القديم، فاشترى حق ملكية اللعبة من الشركة المصنعة بـ 100 ألف دولار، وخلال مدة قصيرة حققت مبيعات قدرت بـ 80 مليون دولار.. إنه كين هاكوتا، الشاب الكوري الذي غزا عالم لعب الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي.

إبداع وابتكار

ولد كين هاكوتا سنة 1951 في سيؤول بكوريا الجنوبية. اسمه الكوري بايك كون، وهو ابن الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع نسيج كانت الأكبر من نوعها خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية في كوريا. انتقلت عائلته إلى اليابان في العام نفسه الذي ولد فيه كين، حيث غيرت العائلة لقبها الكوري إلى اسم ياباني، ومن هناك سافر كين لاحقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 1977، وتزوج ماريلو كانتيلر، الفتاة الفلبينية التي التقاها في أثناء عملهما بالبنك الدولي، وأنجبا ثلاثة أبناء.

عرف هاكوتا لاحقاً باسم «دكتور فاد» منذ العام 1983، حيث قدم برنامج «دكتور فاد» التلفزيوني الشهير للأطفال، الذي استمر عرضه طوال 7 سنوات من 1988 إلى 1994، وكان يعرض فيه اختراعات الأطفال تشجيعاً لهم على الإبداع والابتكار. كما نظم أربعة معارض باسم هذه الشخصية في كل من ديترويت ونيويورك وفيلادلفيا؛ كانت عبارة عن مؤتمرات قدمت المخترعين الصغار بأفكارهم المرحة والمبتكرة.

شعبية طاغية

عندما قرأ هاكوتا مقالة عن لعبة «ووكي وول ووكر» في صحيفة «واشنطن بوست» تحلل هذه اللعبة وأسباب إعجاب الأطفال بها، أدرك بحسه التجاري أن هذه المقالة سوف تكون سبباً في زيادة شعبية اللعبة ومضاعفة الإقبال عليها، وقد كان؛ حيث تضاعفت معدلات بيعها بدرجة غير مسبوقة، فقرر شراء حقوقها من الشركة المصنعة لها، بنحو 100 ألف دولار، ثم بدأ في عام 1983 التخطيط الجيد لتسويقها بعد تمييزها بمجموعة من الألوان الزاهية، مثل الوردي والأخضر الفاتح والبرتقالي، وتوسع في عرضها بمتاجر كبيرة في واشنطن ومدن كبيرة أمريكية أخرى، ونجحت الحملة الدعائية التي خطط لها هاكوتا في تحقيق مبيعات تزيد قيمتها على 80 مليون دولار، حيث بيع منها أكثر من 240 مليون وحدة؛ ما جعل قناة «إن بي سي» تبث برنامجاً خاصاً بالرسوم المتحركة بمناسبة عيد الميلاد بعنوان «زينوا القاعات بجدران ووكي». كما بلغت شعبيتها الذروة بعد أن أدرجتها شركة «كيلوغ» كجوائز مجانية في علب حبوب الإفطار.

رجل أعمال وفنان

لم يكن هاكوتا مجرد رجل أعمال كل همه جمع المال، فقد كان عاشقاً لجمع القطع الفنية المختلفة، ولديه مجموعة كبيرة من اللوحات والأثاث الكلاسيكي القديم. كما اهتم بطب الأعشاب وأسس موقع AllHerb.com وشركة تجزئة تجارية إلكترونية تقدم منتجات ومعلومات عن العلاج بالأعشاب، وكان أحد المتحدثين باسمه معالجاً من قبائل «الشامان» بجمهورية البيرو، وكان يعتمد على أعشاب غاباتها المطيرة، حتى توقف الموقع عن العمل سنة 2000.