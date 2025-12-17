إيلون ماسك.. الأول في العالم بثروة 677 مليار دولار

قالت مجلة فوربس إن إيلون ماسك أصبح أول شخص على الإطلاق تتجاوز ثروته 600 مليار دولار، وذلك في أعقاب تقارير تفيد أن شركته الناشئة سبيس إكس من المرجح أن تطرح للاكتتاب العام بتقييم قدره 800 مليار دولار. وأفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن ماسك، الذي كان أول من تجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار في أكتوبر، يملك حصة تقارب 42% في سبيس إكس التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام المقبل.

وذكرت فوربس أن من شأن تقييم سبيس إكس أن يرفع ثروة ماسك 168 مليار دولار إلى نحو 677 مليار دولار.

وحصلت ثروة ماسك أيضاً على دفعة من حصته البالغة 12% تقريباً في شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية التي قفزت أسهمها 13% حتى الآن هذا العام على الرغم من تراجع المبيعات. وصعدت أربعة بالمئة تقريباً أمس بعد قول ماسك إن الشركة تختبر سيارات روبوتية دون شاشات لمراقبة السلامة في مقعد الراكب الأمامي.