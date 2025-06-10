والد ماسك: إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب

قال إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، لوسائل إعلام روسية في موسكو: إن الخلاف بين نجله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط، وإن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب.

وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «قبيح ومقزز».

وقال إيرول ماسك لصحيفة إزفستيا، خلال زيارة للعاصمة الروسية: «كما تعلمون، فقد تعرضا لضغط كبير طيلة خمسة أشهر، لنمنحهما استراحة... إنهما منهكان ومجهدان للغاية. لذا، يمكن أن نتوقع شيئاً كهذا».

وأضاف «الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس، وقد انتُخب للمنصب. لذا، كما تعلمون، أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب، ومتوتر». وأشار إيرول ماسك أيضاً إلى أن الخلاف «مجرد شيء صغير، وسينتهي غداً».

وقال ترامب يوم السبت الماضي: إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته الانتخابية، قد انتهت، وتوعد بأنه ستكون هناك «عواقب وخيمة»، إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.

وكان ماسك قد مول جزءاً كبيراً من حملة ترامب الرئاسية عام 2024، وعينه ترامب مسؤولاً عن جهود لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، وخفض الإنفاق.