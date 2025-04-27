جاكلين مارس «ملكة الحلوى» في العالم

بدأ جدها صنع الشوكولاتة في مطبخ منزله، ثم نجح بمعاونة والدها في توسيع نطاق أعمالهما، حيث قدم الأب ابتكارات، مثل النوجا بنكهة الشعير، وأسس شركة واستطاع تنميتها، وظلت مملوكة للعائلة، إلى أن جاءت جاكلين مارس، لترث عن عائلتها الشغف بتصنيع الحلوى، ومضت على خطى جدها، الذي بدأ من ورشة صغيرة، لتتحول «مارس» إلى أشهر علامة حلوى في العالم كله، وإمبراطورية كبرى، صنفتها مجلة «فوربس» عام 2025، ضمن أغنى 20 شركة أمريكية، وحققت جاكلين ثروة شخصية بلغت أكثر من 46 مليار دولار.

وُلدت جاكلين مارس في 10 من أكتوبر سنة 1939، أبوها هو فوريست مارس، وأما جدها فهو فرانك سي مارس، المؤسس الرئيس لشركة الحلوى الأمريكية المشهورة «مارس». تخرجت جاكلين في مدرسة «ميس هولز» الداخلية في بيتسفيلد، بولاية ماساتشوستس، قبل أن تدرس علم الأنثروبولوجيا في كلية «برين ماور»، حيث تخرجت سنة 1961، وفي السنة نفسها تزوجت ديفيد إتش بادجر، وأنجبت منه ثلاثة أطفال، ألكسندرا وستيفن وكريستا، ولكنهما انفصلا بعد 23 سنة من الزواج، وفي سنة 1986، تزوجت هارولد فوجل، وانفصلت عنه أيضاً في سنة 1994.



بعد وفاة أبيها سنة 1999، تولت جاكلين مع أخويها جون فرانكلين مارس، وفوريست إدوارد مارس جونيور، إدارة أعمال العائلة، حيث تولى جون منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وجاكلين نائباً له، وكانت في سنة 1982 قد عملت رئيسة لمجموعة المنتجات الغذائية، إلى أن تقاعدت سنة 2001، لكنها لا تزال مالكاً مشاركاً، ومستمرة في العمل بوصفها مستشاراً استراتيجياً فقط.



أدرجتها مجلة فوربس عام 2019، ضمن قائمتها بوصفها أغنى مقيمة في ولاية فرجينيا، بثروة صافية قدرت بـ 28.1 مليار دولار، وفي نوفمبر 2023، قدر مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات صافي ثروتها بـ 46.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة 24 في قائمة «الأغنى على مستوى العالم».



نصائح جاكلين



تقدم جاكلين مارس نصائحها لرواد الأعمال الناشئين، وتوجزها في عدة نقاط:



•لا تستسلم: إذا لم تنجح فكرتك في المرة الأولى، فإن هذا لا يعني أنها لن تعمل على الإطلاق. استمر في العمل على الأفكار، وتعلم من الأخطاء التي تعرضت لها في محاولتك الأولى.



•لا تخف من المنافسين: واحرص على الاهتمام بالعملاء، والعمل على توفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.



•كن عنيداً ومرناً في الوقت نفسه: كانت جاكلين عنيدة في رؤيتها للأشياء، ولكن حريصة على المرونة في التفاصيل.. تقول: إذا لم تكن عنيداً، فسوف تيأس وتتخلى عن التجربة خلال وقت قصير، وإذا لم تكن مرناً، فسوف تكون كمن يضرب رأسه في الحائط، ولن تصل إلى حل مختلف لمشكلتك.



•تعلم من أخطائك: من الجيد ارتكاب الأخطاء، فهي تعلمك شيئاً جديداً، وتساعدك على تغيير ما تفعله بشكل خاطئ. إذا فشلت، فهذه ليست نهاية العالم، بل يمكنك أن تفشل 1000 مرة، مقابل مرة واحدة تنجح فيها، إنها مسألة وقت فقط.



•لا تيأس من مطاردة حلمك: إذا كان لديك شغف وحلم ورؤية، فلن تعرف شيئاً اسمه المستحيل، قد يستغرق الأمر الكثير من الوقت، لكنك ستفوز في النهاية.



أعمال خيرية



بعد تقاعدها، نشطت جاكلين في الأعمال الخيرية، وما زالت، رغم تقدمها في السن، تعمل في 6 مجالس إدارة، منها «مؤسسة سميثسونيان»، والأرشيف الوطني، وتدعم الفعاليات الخيرية، من خلال مبادرتها «مؤسسة مارس للأعمال الإنسانية»، حيث تبرعت للأوركسترا السيمفونية الوطنية، وأطباء المناطق النائية الأسترالية. ومن منطلق حبها للخيول، وبوصفها واحدة من أغنى مالكيها وداعميها في العالم، وعضويتها في مجلس إدارة مؤسسة فريق الفروسية الأمريكية، جمعت أكثر من 100 ألف دولار لمركز فيرجينيا للخيول، وفي سنة 2017، استثمرت الشركة مليار دولار في برنامج الاستدامة، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واتفاقية باريس للمناخ.