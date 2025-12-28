كيف تصبح أهم موظف في مؤسستك؟

الحصول على وظيفة يُعد تحديا كبيرا، لكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المنصب وجعل نفسك موظفا لا غنى عنه، في ظل ارتفاع معدلات التسريح والبطالة، أصبح إظهار المهارات الفريدة والقدرة على الإضافة الحقيقية للفريق من أهم مقومات النجاح المهني.

ويؤكد الخبراء أن امتلاك مهارة تميزك عن الآخرين يعد مفتاحا لحماية وظيفتك. يقول جيفري نغ، المدير في شركة Michael Page International: "وجود ميزة تنافسية فريدة يجعل الموظف أكثر قيمة لصاحب العمل"، ومن هذا المنطلق، يُنصح الموظفون بتطوير مهارات جديدة أو صقل قدراتهم الحالية لتقديم إضافات ملموسة للفريق.

وبجانب التميز الفردي، تؤكد الدراسات على أهمية نقل المعرفة إلى زملاء العمل، فوفقا لنغ، "كن مستعدا لتعليم الآخرين واكتسب مكانة كأصل تدريبي لا يقدر بثمن"، وفقا لموقع loveMONEY.

كما يشير كريس جابوريت، المدير الإداري لشركة The Learning Factor، إلى ضرورة التركيز على تطوير المهارات التي تساعد في أداء المهام الحالية بفعالية قبل التفكير في الانتقال للوظائف التالية.

كما يبرز الخبراء أهمية إظهار القدرة على القيادة إلى جانب الالتزام باتباع التعليمات.

تقول كارول سيلفيس، مؤلفة كتاب "101 طريقة لجعل نفسك لا غنى عنه في العمل": "اتباع التعليمات يظهر قدرتك على الاستماع والتفسير واتخاذ الإجراءات دون الحاجة لمساعدة الآخرين".

ويضيف نغ: "عامل الجميع باحترام، ولا تعتمد فقط على كبار المسؤولين، فالعلاقات الجيدة مع الزملاء أساسية في بيئة العمل".

ومن العوامل المهمة الأخرى التي ترفع قيمة الموظف في عين الإدارة، الابتكار وإيجاد حلول للمشكلات، فالقدرة على تقديم أفكار جديدة وإنجاز المشاريع بكفاءة تثبت أهميتك للفريق.

لن يكون مفاجئا أن النميمة ونشر الشائعات لن يوصلاك بعيدا في شركتك أو مؤسستك. سواء كانت الشائعات صحيحة أم لا، فهي غير أخلاقية وغير موثوقة، لذا يجب عليك تجنبها.

أحيانا، تحتاج فقط إلى اتباع حدسك. إذا كنت تعرف ما هو المطلوب منك، فابدأ في تنفيذه مباشرة، فالأشخاص المبادرون يحتاجون إلى إشراف أقل بكثير، ويقدّر المشرفون الموظفين الذين ينهون المهام بدقة مع القليل أو دون إشراف على الإطلاق.

كما يشدد الخبراء على أهمية التكيف مع التغيرات ومواجهة التحديات بروح إيجابية، خصوصا بعد دروس جائحة كورونا التي أبرزت أهمية المرونة في بيئة العمل.

ويظل الالتزام بالمواعيد، والدقة، والمبادرة الشخصية، والرغبة في التعلم المستمر، من أهم سمات الموظف الذي يسعى ليكون لا غنى عنه، فالموظف الذي يجمع بين المهارات الفردية، والعمل الجماعي الفعال، والقدرة على ابتكار الحلول، يظل عنصرا قيّما لا يمكن الاستغناء عنه في أي مؤسسة.