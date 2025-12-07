عراب الذكاء الاصطناعي يكشف الوظيفة الوحيدة التي لن تفقد قيمتها أبداً

أكد جيفري هينتون، المعروف بلقب "عراب الذكاء الاصطناعي"، أن شهادات علوم الحاسوب ستظل ذات قيمة كبيرة لفترة طويلة، مشددا على ضرورة استمرار الطلاب في تعلم البرمجة رغم التقدم السريع للذكاء الاصطناعي الذي بدأ يحل محل بعض المهام البرمجية التقليدية.

وفي حديثه مع Business Insider، أوضح هينتون أن شهادات علوم الحاسوب لا تقتصر على تعليم البرمجة فقط، بل تمنح الطلاب مهارات تحليلية وفكرية واسعة تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل المتغير.

وقال هينتون: "يعتقد الكثيرون أن شهادة علوم الحاسوب مجرد برمجة، لكن مجرد كونك مبرمجا متوسط المستوى لن يضمن مستقبلا مهنيا طويل الأمد، لأن الذكاء الاصطناعي قادر على أداء هذه المهام".

وأضاف أن قيمة الشهادة تتجاوز مجرد البرمجة، مؤكدا أن "شهادة علوم الحاسوب ستظل ذات قيمة لفترة طويلة جدا".

ويتفق مع هذا الرأي العديد من الخبراء البارزين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية، الذين يشددون على أنه من المبكر إعلان علوم الحاسوب ضحية للثورة التقنية الجديدة.

وأشار بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة OpenAI، إلى أن شهادة علوم الحاسوب "ذات قيمة كبيرة للغاية"، موضحا أن علوم الحاسوب تمنح الطلاب القدرة على التفكير النظامي وحل المشكلات بطرق منهجية، وهو ما يتجاوز مجرد كتابة الكود البرمجي.

في المقابل، دعا خبراء آخرون إلى ضرورة تحديث برامج علوم الحاسوب لتواكب الواقع الجديد.

وقال سامير سَمات، رئيس قسم أندرويد في جوجل، إن البرامج يجب أن تُعاد صياغتها حول "علم حل المشكلات".

كما أشار هاني فريد، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا بيركلي، إلى أن أفضل الوظائف اليوم لخريجي علوم الحاسوب لا توجد في الشركات الكبرى التقليدية مثل جوجل أو أمازون، بل عند تقاطع الحوسبة مع مجالات أخرى كالصحة، والمالية، والعلوم الإنسانية الرقمية، والعلوم الاجتماعية.

ونصح هينتون طلاب المدارس الثانوية والمتوسطة بالاستمرار في تعلم البرمجة، مشبها ذلك بتعلم اللاتينية في إطار التعليم الإنساني العام، حيث لا يكون الهدف التحدث بها، بل تطوير المهارات الفكرية والتحليلية.

وقال: "تعلم البرمجة ما زال نشاطا فكريا مفيدا، حتى مع تقدم قدرات الذكاء الاصطناعي".

وأشار هينتون إلى أن المهارات الأساسية مثل الرياضيات، والإحصاءات، ونظرية الاحتمالات، والجبر الخطي ستظل دائما ذات قيمة، لأنها توفر قاعدة معرفية لا يمكن للذكاء الاصطناعي استبدالها.

وتأتي تصريحات هينتون في وقت يثير فيه تطور الذكاء الاصطناعي الفاعل تساؤلات حول مستقبل التعليم التقني، حيث يشهد سوق العمل تحولات كبيرة في الطلب على المهارات التقليدية، بينما يزداد الطلب على التفكير النقدي والقدرة على الابتكار وحل المشكلات.

وبهذا يؤكد "عراب الذكاء الاصطناعي" أن الوقت لم يفت بعد على شهادات علوم الحاسوب، وأن الاستثمار في التعليم البرمجي والفكري يظل ضرورة لمواجهة تحديات المستقبل المهني.