الملياردير جينسن هوانغ يكشف عن أغرب وظيفة في عصر الذكاء الاصطناعي

توقع الملياردير جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى ظهور وظائف جديدة وغير تقليدية، مؤكداً أن التكنولوجيا لن تحل محل الوظائف البشرية بالكامل، بل ستعيد تشكيلها.

جاء ذلك خلال ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "The Joe Rogan Experience"، حيث تناول هوانغ تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

وأوضح أن الوظائف التي تتجاوز مجرد أداء المهام ستظل قائمة، مضيفا: "السؤال هو، ما هي الوظيفة؟ يجب أن تكون وظيفتك أكثر من مجرد مهمة".

وأشار إلى أطباء الأشعة كمثال على وظائف لن تحل محلها الأتمتة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرا على دراسة الصور الطبية بسرعة أكبر من البشر، لكن الهدف الأساسي لأطباء الأشعة يظل تشخيص الأمراض، وهو ما لا يمكن للآلة أن تحل محله بالكامل، وفقا لـ Business Insider.

من ناحية أخرى، أكد هوانغ أن الوظائف القائمة على مهام محددة فقط قد تستبدل بالأتمتة، موضحا: "إذا كانت وظيفتك مجرد تقطيع الخضار، ستقوم شركة أدوات المطبخ باستبدالك".

وتطرق هوانغ إلى المستقبل الأكثر غرابة للوظائف، حيث توقّع ظهور صناعات جديدة بالكامل مرتبطة بالروبوتات.

وقال: "عندما تدخل الروبوتات إلى التيار الرئيسي، سيحتاج المجتمع إلى صناعة كاملة من الفنيين والأشخاص الذين يصنعون الروبوتات".

وأضاف ضاحكا: "ستكون هناك ملابس للروبوتات … لأنني أريد أن يبدو روبوتي مختلفا عن روبوتك، لذا سيكون هناك صناعة كاملة من الملابس للروبوتات".

وأشار هوانغ إلى أن هذه الوظائف قد يتم تنفيذها في النهاية بواسطة روبوتات أخرى، لكنه اعتبر أن البشر سيبقون جزءا أساسيا في صناعة هذه التقنيات الجديدة.

وتأتي توقعات هوانغ في سياق حديث عن رؤساء تنفيذيين آخرين، مثل ديفيد ريشير، الرئيس التنفيذي لشركة Lyft، الذي تحدث عن ظهور وظائف مثل "ساقي السيارات" مع انتشار سيارات الأجرة الذاتية، والتي تشمل تقديم المشروبات وسرد القصص للركاب.

وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، أقر هوانغ بعدم معرفة الهدف النهائي لهذه التقنية، لكنه أبدى تفاؤله، موضحا أن المخاوف من التكنولوجيا الجديدة غالبا ما تُسهم في تطوير أنظمة أكثر أمانا وموثوقية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن قادرا على البحث والتأمل قبل تقديم الإجابة، ما يقلل من الأخطاء ويعزز دقة النتائج.

وفي ختام حديثه، شدد هوانغ على أن التطورات القادمة في أداء الذكاء الاصطناعي ستتيح فرصا أكبر للتفكير العميق والبحث المكثف، مؤكداً أن هذه التقنية ستعيد تعريف طبيعة العمل والوظائف في المستقبل القريب، مع خلق فرص جديدة وغير متوقعة للبشر.