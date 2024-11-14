سلطان الجابر: نقلة نوعية لـ «أدنوك» بتداول المنتجات

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن «أدنوك» حققت نقلة نوعية في تجارة وتداول المنتجات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، بالتركيز على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الوطنية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان «أدنوك» عن قبول الدفعة الرابعة من المتدربين الإماراتيين في «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول»، حيث أقيمت فعالية في مكاتب شركة «أدنوك للتجارة العالمية»، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، ومعالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، وعدد من كبار مسؤولي قطاعات التعليم، والتوطين، والموارد البشرية، واطلع الحضور على برامج الأكاديمية وإنجازات شركات «أدنوك» للتجارة والتداول.

وأضاف: «تركز شركتا «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية»، على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، في اتخاذ قرارات مدروسة، تستند إلى البيانات، تسهم في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وبيعه.

وفيما تستمر «أدنوك» في الاستثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية الشابة، لتعزيز دورهم ومساهمتهم في القطاعات الاستراتيجية، تستمر «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول» في مهمتها الهادفة إلى إعداد جيل متخصص من المتداولين الإماراتيين، وإكسابهم المهارات الخاصة في تداول وتجارة السلع، بما يعزز نجاح وتطور «أدنوك»».

مكاتب جديدة

وقال أحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية - في تصريحات للصحافيين – إن أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول، خرّجت حتى اليوم ما يقارب 40 إماراتياً، يعملون الآن في الشركتين التجاريتين التابعتين لأدنوك.

وتابع: «أسست «أدنوك للتجارة العالمية» مكتباً للتجارة والتداول في سنغافورة، ونستعد لافتتاح مكتب في جنيف خلال 3 شهور، ونخطط لتوسعة العمليات التجارية، عبر تأسيس مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن الأكاديمية توفر للمتدربين برنامجاً مكثفاً، يمتد لعامين، يتضمن الإرشاد، والمهارات العملية، وبرامج المحاكاة وتحليل السوق في الوقت الفعلي، لضمان استعدادهم وجاهزيتهم لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد العاملين في شركتي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية»، يبلغ 400 موظف، وأكثر من 38 % منهم مواطنون. وقال: «تهدف «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول»، لتدريب وإعداد الإماراتيين من أصحاب الكفاءات في مجال التداول الدولي».

وأضاف أن برنامج الأكاديمية الممتد لعامين مخصص لموظفي «أدنوك» الإماراتيين، حيث تعد «أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول»، مساهماً رئيساً في النجاح الذي تحققه شركتا «أدنوك» للتجارة والتداول، حيث تسعى «أدنوك» لإعداد جيل متخصص من المتداولين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات الخاصة، لجعلهم قادرين على تولي كافة مهام تداول وتجارة السلع، وتمكينهم من تحقيق النجاح والتميز في هذا المجال.

إنجازات

وقال أحمد بن ثالث: «أطلقت «أدنوك» شركتَي «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» خلال 2020، للإسهام في خلق إيرادات جديدة للشركة».

وحققت «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» عائداً على الاستثمار بنهاية عام 2023، يزيد بمقدار 17 ضعفاً من تكلفة تأسيسهما.

ونتعامل اليوم مع أكثر من 80 دولة، مقارنة بـ 30 دولة فقط قبل تأسيس الشركتين، كما تقوم الشركتان بتنفيذ تعاملات يومية أكثر مما كانت تقوم به «أدنوك» في سنة كاملة قبل تأسيسهما».