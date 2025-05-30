يطال كل الوظائف فوراً.. تحذير صادم من قائد ثورة الذكاء الاصطناعي

أطلق الملياردير جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، تحذيرا شديد اللهجة أكد فيه أن تجاهل الذكاء الاصطناعي قد يقودك إلى البطالة، إذ من المؤكد أن تأثيره سيطال كل الوظائف، وبشكل فوري، لكنه يرى أن تبنّي هذه التقنية قد يعيد عشرات الملايين إلى سوق العمل، على عكس ما يتوقعه بعض قادة شركات التكنولوجيا المنافسة الذين يروّجون لسيناريوهات سوداوية.

خلال مشاركته في مؤتمر "معهد ميلكن العالمي" هذا الشهر، قال هوانغ بوضوح: "كل وظيفة ستتأثر، وبشكل فوري. هذا أمر لا شك فيه. لكنك لن تخسر وظيفتك بسبب الذكاء الاصطناعي، بل بسبب شخص آخر يعرف كيف يستخدمه"، وفقا لمجلة فورتشن.

ويعتقد هوانغ أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا، بل فرصة هائلة لسد فجوة المهارات حول العالم، متوقعا أن يُسهم في إعادة ما بين 30 إلى 40 مليون شخص إلى سوق العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بشرط أن يتعلم الناس استخدام هذه التقنية.

ويضيف: "أنصح الجميع، دون استثناء، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي. لا تكن ذلك الشخص الذي يتجاهله ثم يجد نفسه خارج دائرة العمل".

هل الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف أم يقضي عليها؟

لا يتفق جميع قادة قطاع التكنولوجيا مع رؤية هوانغ، إذ خرج داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، بتصريح مثير للجدل، توقع فيه أن نصف الوظائف المكتبية قد تختفي خلال خمس سنوات فقط، ما قد يؤدي إلى بطالة غير مسبوقة.

وقال أمودي لموقع Axios: "قد ننجح في علاج السرطان، وقد ينمو الاقتصاد بنسبة 10% سنويا، وقد تتوازن الموازنة العامة — ومع ذلك، قد يبقى 20% من الناس بلا وظائف".

وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية إبلاغ المجتمع بالتحولات القادمة، قائلاً: "نحن كمنتجين لهذه التقنية ملزمون بقول الحقيقة. وأظن أن كثيرين لم يدركوا بعد ما ينتظرهم".

وكانت Anthropic قد أطلقت مؤخرا نماذج ذكاء اصطناعي جديدة توصف بأنها من بين الأقوى في العالم، وتتنافس مباشرة مع ما تطرحه شركات مثل OpenAI وGoogle، وتشمل نموذجا يُوصف بأنه "الأفضل على الإطلاق في مجال البرمجة".

هذا التطور لا يُبشر بالخير لبعض مهندسي البرمجيات، الذين يشعرون بالفعل بتهديد حقيقي. فقد صرّح أحد المهندسين السابقين لمجلة فورتشن بأنه فقد وظيفته العام الماضي، ولم يتمكن من إيجاد عمل جديد رغم تقدمه لأكثر من 800 وظيفة، واصفا الوضع بأنه "أزمة وجودية" لقطاع كامل في السوق.

الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو

في الجهة المقابلة، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي سيكون قوة دافعة لخلق وظائف جديدة، من بينهم الملياردير مارك كوبان، الذي كتب على منصة Bluesky ردا على تصريحات أمودي: "يبدو أن أحدهم بحاجة لتذكير الرئيس التنفيذي بأنه كان هناك أكثر من مليوني سكرتير في الماضي، بالإضافة إلى موظفين مختصين في الإملاء الصوتي داخل المكاتب".

وأضاف كوبان: "هؤلاء كانوا أول من استُبدل ضمن فئة الموظفين ذوي الياقات البيضاء. لكن شركات جديدة ووظائف جديدة نشأت بعدها. الأمر ذاته سيحدث مع الذكاء الاصطناعي — سيخلق فرصا جديدة وسيرفع إجمالي التوظيف".