ثلاثة أخطاء في مقابلات العمل.. كيف تخسر الوظيفة قبل أن تبتسم؟

في عالم التوظيف التنافسي اليوم، حيث يسعى أرباب العمل لاختيار الكفاءات الأفضل، يؤكد الرئيس التنفيذي الأمريكي إيلي روبيل أن بعض التفاصيل الصغيرة في مقابلات العمل يمكن أن تكشف الكثير عن شخصية المتقدمين، روبيل، الذي أجرى أكثر من 500 مقابلة توظيف خلال مسيرته، أوضح أن هناك ثلاث عادات خفية تُعد بمثابة "علامات خطر" تدق ناقوس التحذير لدى مديري التوظيف.

يقول روبيل، الذي يدير شركتي Profit Labs المتخصصة في المحاسبة والتمويل الاستراتيجي وSurveyGate العاملة في تطوير أدوات تحليل آراء العملاء، إنه تعلم من تجاربه أن "كثيرا من الموظفين السيئين يبدون مثاليين على الورق، لكن سلوكهم أثناء المقابلة يكشف الحقيقة".

العلامة الأولى، وفق روبيل، هي التأخر عن موعد المقابلة، ولو بدقيقة واحدة. ويوضح أن الوصول المتأخر يعكس غالبا سوء التنظيم وضعف التحضير، مضيفا: "إذا لم يخصص المرشح وقتا كافيا لمقابلته الشخصية، فكيف سيفعل ذلك مع عملائه أو زملائه؟"، وفقا لما نشره موقع CNBC.

وينصح روبيل المتقدمين بالوصول المبكر، حتى في المقابلات الافتراضية، وإجراء فحص مسبق للتقنيات المستخدمة، مؤكدا أن احترام المواعيد هو أول اختبار للالتزام المهني.

أما العلامة الثانية فهي ما يسميه روبيل بـ"الكلام المنمق الخالي من الجوهر". فبعض المرشحين يمتلكون مهارة الخطابة والثقة بالنفس، لكن إجاباتهم تكون عامة وغير مدعومة بتجارب واقعية.

ويشير إلى أن أصحاب العمل اليوم يبحثون عن أمثلة ملموسة تثبت قدرة المرشح على حل المشكلات وتحقيق النتائج، لا مجرد عبارات جذابة. وينصح باستخدام أسلوب STAR (الموقف، المهمة، الإجراء، النتيجة) في الإجابات، مع تقديم قصص واقعية تُظهر كيفية تطبيق المهارات في بيئة العمل.

أما العلامة الثالثة فتتعلق بـ مستوى الطاقة والحماس الذي يظهره المرشح أثناء المقابلة. يقول روبيل إن "المقابلة هي أفضل لحظة للمرشح ليُظهر ما لديه، فإذا بدا بلا حماس أو اهتمام، فمن غير المتوقع أن يتحسن أداؤه بعد التوظيف".

ويرى أن الطاقة الإيجابية ضرورية خصوصا في الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع العملاء أو العمل تحت الضغط.

ويشدد روبيل على أن أفضل قاعدة لأي مقابلة هي "تقديم أفضل نسخة من نفسك"، مضيفا أن أصحاب العمل لا يقيّمون المهارات فقط، بل يلاحظون كيف سيتعامل المرشح مع فريقه وعملائه في المستقبل.

ويختم روبيل نصيحته للباحثين عن عمل بالقول: "المقابلة ليست مجرد اختبار، إنها فرصة لتُظهر كيف ستكون إضافة حقيقية للمؤسسة، فاجعل حضورك يعكس قيمك ومهنيتك، ودعهم يتخيلون كم ستكون خيارا موفقا لهم".