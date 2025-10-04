مهنة غير متوقعة.. سام ألتمان يكشف عن وظيفته بعد الذكاء الاصطناعي

في مقابلة حديثة، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن خطوته المستقبلية في حال تجاوز الذكاء الاصطناعي قدراته القيادية. وأكد ألتمان أنه سيختار العمل الزراعي، مشيرًا إلى حبه العميق للأرض والطبيعة وراحة البال التي يجدها في مزرعته.

الذكاء الاصطناعي وتفوقه على البشر

أشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل يتفوق على البشر في بعض المجالات. وقال: "أعتقد أن هناك وقتاً ستكون فيه الذكاء الاصطناعي قادرة على أن تكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة OpenAI أفضل مني، وسأكون مليئًا بالحماس عندما يحدث ذلك".

ورغم تقدمه الكبير في عالم التقنية، يؤكد ألتمان أن البشر سيظلون مهمين بسبب قدرتهم على الابتكار والتفكير الإبداعي، وكذلك بسبب مهاراتهم الإنسانية مثل التعاطف والقدرة على التعاون.

حب الزراعة والعودة إلى الجذور

على الرغم من انشغاله بقيادة واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، يجد ألتمان راحته في العمل الزراعي. يمتلك ألتمان مزرعة في كاليفورنيا، حيث يقضي بعض وقته في قيادة الجرارات وجمع المحاصيل، وهو نشاط يجده مريحًا بعيدًا عن صخب الشركات الكبرى.

وأضاف: "لدي مزرعة أعيش فيها بعض الوقت وأنا أحبها جدًا. هذا المكان يعيد إليّ شعوراً بالطمأنينة ويذكرني بما هو بسيط وأساسي في الحياة".

التحديات المستقبلية للذكاء الاصطناعي

يتوقع ألتمان أن يشهد العالم تقدمًا هائلًا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف التقليدية. ومع ذلك، يرى أن هذا التغيير سيخلق فرصًا جديدة، خاصة في مجالات تركز على تقديم القيمة للآخرين ومساعدة المجتمع، وفقا لـ «businessinsider».

وقال ألتمان: "على المدى الطويل، مثل كل ثورة تكنولوجية، ستظهر وظائف جديدة لم نتخيلها من قبل. المستقبل سيجلب فرصًا لمساعدة الآخرين، وهو ما يميز البشر عن الآلات".

الاستعداد لمستقبل الذكاء الاصطناعي

دعا ألتمان الأفراد والمجتمعات إلى الاستعداد لمستقبل يتسم بتفوق الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهمية تطوير المهارات الإنسانية والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي. هذه المهارات، بحسبه، ستظل صعبة على الآلات تقليدها بشكل كامل.

وأضاف: "البشر لديهم طاقة فريدة وقدرة على الاهتمام بالآخرين، وهذه الخصائص ستظل ضرورية مهما بلغت الآلات من الذكاء".

تصريحات سام ألتمان تعكس رؤية متفائلة لمستقبل يواكب فيه البشر الذكاء الاصطناعي بشكل متناغم. وبينما تتقدم التكنولوجيا بسرعة، يظل الإنسان قادرا على التأثير والإبداع في مجالات لا يمكن للآلات الوصول إليها.

اختيار ألتمان للزراعة كخطوة مستقبلية يعكس رغبته في العودة إلى البساطة والتواصل مع الطبيعة، بعيداً عن صخب العالم الرقمي، مع الحفاظ على رؤية واضحة لمستقبل يعيشه البشر والآلات جنباً إلى جنب.