وظيفة الأحلام.. نتفليكس تبحث عن موظف براتب 700 ألف دولار عن بُعد

أعلنت شركة نتفليكس، عملاق البث الترفيهي، عن وظيفة جديدة بموقع مدير منتج للذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن فريق "مساعد الإنتاجية"، براتب سنوي يتراوح بين 240,000 و700,000 دولار، مع إمكانية العمل عن بُعد بالكامل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نتفليكس الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، بدءا من التوصيات بالمحتوى وصولا إلى تحسين الإنتاجية الداخلية.

وتهدف الوظيفة الجديدة إلى "تشكيل وتنفيذ خارطة الطريق لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الإنتاجية الشخصية والتنظيمية في جميع أنحاء نتفليكس". وتتطلب الوظيفة خبرة لا تقل عن ست سنوات في إدارة المنتجات، مع سجل حافل في تطبيقات المؤسسات وخبرة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تدريب النماذج والتخصيص الدقيق والتمثيلات ومقاييس التقييم، وفقا لموقع Fortune.

كما تشترط الوظيفة خبرة عملية في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والقدرة على قيادة جهود إدارة التغيير الداخلي لاعتماد هذه التقنيات، ويجب على المرشح العمل مع فرق الهندسة لاتخاذ قرارات مستنيرة تتوازن بين القيود التقنية والتأثير على الأعمال.

ويُكلف المدير الجديد بوضع استراتيجية تطوير تجربة مساعد الإنتاجية، وإجراء بحوث المستخدمين لفهم احتياجات الموظفين، وتجربة تقنيات تصميم الاستفسارات والواجهات الحوارية. كما سيتولى ضمان توافق حلول الذكاء الاصطناعي مع قيم نتفليكس المتعلقة بالسلامة، والعدالة، والشفافية، بالتعاون مع فرق القانون والخصوصية والأخلاقيات.

ويعد "مساعد الإنتاجية" أداة داخلية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الموظفين، حيث تساعد على أتمتة المهام الروتينية وتقليل العمليات اليدوية. ويشمل النظام البحث الشامل داخل الشركة، الذي يقلل الوقت المستغرق للعثور على المعلومات من 416 ساعة سنويا لكل موظف، وأنظمة دعم ذكية تدير نحو 150,000 تذكرة دعم سنويا، باستخدام روبوتات للمهام الروتينية مثل تجهيز أجهزة اللابتوب والاتصال بشبكات VPN.

كما يعمل مساعد الإنتاجية على تحسين ثقافة التغذية الراجعة داخل الشركة، بمساعدة الموظفين على فهم الملاحظات وتقديم تقييمات بناءة للزملاء، خاصة مع تلقي الموظفين ما يصل إلى 40 ملاحظة خلال دورات المراجعة.

ويأتي عرض الراتب المرتفع وإمكانية العمل عن بُعد استجابةً للطلب المتزايد على مديري منتجات الذكاء الاصطناعي في القطاع التكنولوجي، حيث تتراوح رواتبهم بين 150,000 و900,000 دولار بحسب مستوى الخبرة والشركة. وتوضح هذه الخطوة أن نتفليكس تعتبر العمل عن بُعد استراتيجية جذب للمواهب وليس مجرد ميزة إضافية.

وتعكس هذه التوظيفات استراتيجية نتفليكس الشاملة في دمج الذكاء الاصطناعي عبر جميع مراحل إنتاج المحتوى، من التحليل والقرارات الإبداعية إلى المؤثرات البصرية والإعلانات، مع تركيز خاص على تعزيز الكفاءة والإنتاجية الداخلية، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية في قطاع الترفيه العالمي.