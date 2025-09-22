الذكاء الاصطناعي يوفر 170 مليون وظيفة.. 7 وظائف مرشحة للازدهار

يشهد سوق العمل العالمي تحولا جذريا مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر دوره على تعطيل الوظائف الحالية فحسب، بل سيعيد أيضا تعريف فرص العمل ويخلق وظائف جديدة في السنوات المقبلة.

ووفقا لمسح "مستقبل الوظائف 2024" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتم فقدان نحو 90 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة للأتمتة واعتماد الذكاء الاصطناعي، في حين من المرجح أن تنشأ نحو 170 مليون وظيفة جديدة، ما يعكس تحولا كبيرا في أنماط التوظيف حول العالم، وفقا لـ ndtv.

ويرى خبراء الوظائف أن الأفراد الذين يستكشفون مساراتهم المهنية اليوم أمامهم فرصة ذهبية للانخراط في مجالات واعدة تتميز بالطلب المستمر والنمو السريع، لا سيما تلك المرتبطة بالبيانات، والأمن السيبراني، والمركبات الكهربائية والذاتية القيادة.

أخصائيو البيانات هم من بين أكثر المتخصصين طلبا في الوقت الحالي، حيث تعتمد الصناعات الكبرى بشكل متزايد على القرارات المبنية على البيانات. وتشمل مهامهم جمع وتحليل وتفسير كميات ضخمة من المعلومات لتوجيه استراتيجيات الأداء واتخاذ القرارات الذكية، فيما يتوقع أن يشهد الطلب على خبراتهم استقرارا طويل الأمد في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتسويق.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، يبرز مهندسو "Fintech" كقوة دافعة للابتكار، حيث يقومون بتطوير أنظمة دفع رقمية آمنة، وحلول البلوك تشين، وتطبيقات مصرفية حديثة. ومن المتوقع أن توفر البنوك والشركات الناشئة وشركات الدفع فرصا واسعة لهذا التخصص.

كما يظل أخصائيو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في صدارة الوظائف المستقبلية، إذ يقومون بتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقود روبوتات المحادثة، والسيارات ذاتية القيادة، وتقنيات التعرف على الوجه، وغيرها من الأدوات التنبؤية التي تدعم التحول الرقمي عبر قطاعات مختلفة.

من جهتها، تظل وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات محورا أساسيا لسوق العمل، حيث يعتمد عليها الأفراد والشركات على حد سواء، فيما يوفر القطاع فرصا طويلة الأمد للباحثين عن الاستقرار والنمو المهني.

وتشهد مجالات الأمن السيبراني وكذلك إدارة تخزين البيانات نموا ملحوظا، إذ تسعى الشركات والمؤسسات الحكومية إلى حماية بياناتها ومعلوماتها الحيوية من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية، مع توسع الحاجة إلى أنظمة تخزين وإدارة متقدمة تتعامل مع الكم الهائل من البيانات الناتجة عن القطاعات المختلفة.

ويبرز تخصص المركبات الكهربائية والذاتية القيادة كأحد أسرع المجالات نموا، مدفوعا بالاستثمارات الضخمة من شركات مثل تسلا وأوبر وعدد من الشركات الناشئة، إذ يساهم المتخصصون في هذا المجال في تطوير سيارات أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة.

ويتفق الخبراء على أن اختيار التخصص المهني المناسب في ظل الثورة الرقمية الحالية يتطلب استشارة المعلمين والأهل، وإجراء اختبارات القدرات، والتحدث مع مستشاري التوجيه المهني لضمان اتخاذ قرار مستنير يحقق التوافق بين المهارات الشخصية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.